Roma | Di Francesco | ' Dzeko è importante per noi | ma non faccio io il mercato Nainggolan

Roma - Di Francesco : 'Dzeko è importante. Nainggolan non andrà in Cina' : TORINO - 'Sicuramente abbiamo fatto un'ottima gara per 65 minuti poi siamo calati'. Così Eusebio Di Francesco commenta il pareggio della Roma a San Siro contro l' Inter : 'Non avevo grandi cambi da ...

Roma - Di Francesco : "Costretto a fare i cambi. Dzeko finché è qui gioca" : Eusebio Di Francesco è soddisfatto a metà del pareggio maturato contro l'Inter a San Siro. Un 1-1 dal retrogusto beffardo: "Abbiamo fatto una buona gara per i primi 65/70 minuti, poi siamo fisicamente ...

Roma - Di Francesco interpellato sul futuro di Dzeko - messaggi al club : “se va al Chelsea? Ecco cosa dico” : Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, è stato intervistato da Premium sport dopo il pari in casa dell’Inter di questa sera. Ovviamente una delle domande più attese è stata quella su Edin Dzeko, il quale sembra in procinto di salutare la truppa. Di Francesco però ha glissato, cercando di evitare l’argomento. “Dzeko è centrale nel suo progetto? Certo che è centrale. Per me è un giocatore della Roma ed è importante. Ha sempre ...

Inter-Roma - Di Francesco si è mangiato la partita : Eusebio - perchè? : Inter-Roma è terminata con il punteggio di parità, nonostante i giallorossi siano stati in vantaggio per 80 minuti dimostrando di avere pieno possesso dell’incontro per almeno un’ora. Dopo quella fatidica ora le scelte del tecnico della Roma hanno lasciato un po’ perplessi. Una nello specifico sta facendo molto discutere, con i tifosi romanisti scatenati sul web. L’inserimento di Bruno Peres è stato pessimo, 4 in pagella ...

Inter-Roma - chi sbaglia è perduto. Di Francesco : "Mercato da odiare - spero tanto che non incida" : Quando sei un campione, lo sei per sempre. C'è aria da funerale intorno alla Roma, dopo il dicembre nero e il gennaio del terrore . Francesco Totti, alla stazione Termini, guarda Dzeko: "Questo treno ...

Luciano Spalletti - Inter-Roma : 'Abbraccerò Francesco Totti' : Riprende il campionato, per l'Inter ricomincia dalla Roma , battuta all'andata. E nella conferenza stampa pre-partita, Luciano Spalletti premette: 'I ragazzi sono tornati con la testa giusta e si sono ...

Roma - Dzeko non si fa distrarre dalle voci - Di Francesco svela : “ecco come sta vivendo questo caos” : “Dzeko domani giochera’ dal primo minuto, e’ motivatissimo, ha voglia di far bene, mi auguro che possa essere determinante come lo e’ stato in tante altre partite”. Cosi’ il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa alla vigilia del match di domani in casa dell’Inter. L’attaccante bosdniaco e’ stato al centro delle voci di mercato negli ultimi giorni, il Chelsea vuole ...

Serie A - Roma. La conferenza di Eusebio Di Francesco LIVE : Il rientro dalla sosta è dei più impegnativi, per la Roma, che sarà ospite dell'Inter a San Siro nel posticipo di domani sera. Una crisi da allontanare, e in mezzo le tante voci di mercato intorno ai ...

Roma - Di Francesco : 'Via la paura - serve il coraggio' : 'In questo momento ci vuole coraggio e non paura, a Roma certe cose bisogna affrontarle'. A cominciare dallo scontro diretto di domenica sera a San Siro: Di Francesco, almeno a sentirlo parlare ...