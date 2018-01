Roma | Di Battista | non mi candiderò mai a sindaco

Alessandro Di Battista e la ASL di Roma hanno discusso via Facebook sui vaccini : Oggi pomeriggio l’account Facebook di una ASL di Roma, la ASL Roma 1, ha risposto a un video molto critico pubblicato questa mattina dal deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista riguardo allo stato della Sanità nella regione Lazio. The post Alessandro Di Battista e la ASL di Roma hanno discusso via Facebook sui vaccini appeared first on Il Post.

Maurizio Battista fino al 21 gennaio al Teatro Olimpico di Roma : Il nuovo spettacolo di Maurizio Battista, “Scegli una carta”, continua al Teatro Olimpico di Roma fino al 21 gennaio. Il titolo fa un pò il verso... L'articolo Maurizio Battista fino al 21 gennaio al Teatro Olimpico di Roma su Roma Daily News.

Roma. Teatro Olimpico Maurizio Battista e Silvan si uniscono : Il nuovo spettacolo di Maurizio Battista che sarà al Teatro Olimpico di Roma per tutto il periodo Natalizio si intitola “Scegli una carta”. Il titolo fa un pò il verso alle scelte della vita dove si giocano tante carte, alcune giuste…Continua a leggere →

Roma - la Raggi non si ricandida : spunta l'ipotesi Di Battista : Alessandro Di Battista sindaco di Roma? Possibile, visto che Virginia Raggi ha annunciato che non si ricandiderà una seconda volta anzi "già arrivare alla fine di questo mandato - ha detto - sarà un grandissimo successo".Dopo un anno e mezzo dall'elezione a sindaco di Roma, Virginia Raggi ha dichiarato che non si darà una seconda possibilità. Il primo cittadino ha tirato in ballo la regola del doppio mandato, perno del ...

Roma - raduno flop per il M5S - per Di Battista è un 'misunderstanding' Video : Sono scesi in piazza i parlamentari del M5S, ma a Montecitorio si è rivelato un vero e proprio flop. In questo modo è saltato il raduno del movimento, fissato per il pomeriggio di giovedì 7 dicembre. La manifestazione era fissata inizialmente a piazza San Silvestro, salvo poi un cambio di programma successivo. I motivi, secondo alcuni esponenti dello stesso partito, sono da ricercarsi forse in qualche errore nell'organizzazione, più che ad ...

Piazza vuota a manifestazione M5S a Roma - Di Battista : "Un misunderstanding" (LaPresse) : Doveva tenersi un'agorà pubblica a Piazza Montecitorio a Roma del Movimento 5 stelle con la presentazione del programma su costi e privilegi della politica ma solo pochi attivisti si sono presentati all'appuntamento. E così nessun comizio ma i parlamentari pentastellati si sono dedicati al volantinaggio per le vie del centro della capitale. "E' ...

M5s - Di Battista : “Io sindaco di Roma al posto di Raggi? Panzana. Doppie candidature in Parlamento? Decide Grillo” : “Ho letto tanti retroscena, come quello secondo cui in realtà non mi candido per sostituire Virginia Raggi alla guida di Roma. E’ una panzana, così come è una panzana che la sindaca si dimetterà dalla sua carica”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dal deputato del M5S, Alessandro Di Battista, presentando il suo libro ‘Meglio liberi, lettera a mio figlio sul coraggio di cambiare’. E ...

Di Battista : io Sindaco Roma al posto Raggi è una panzana : ... mette a tacere le voci secondo cui il suo ritiro dalla politica istituzionale apra in realtà alla possibilità di sostituire Virginia Raggi alla guida di Roma. 'Ne ho lette tante: …

Raggi : Di Battista a Roma dopo di me? Se ne dicono tante : Roma, 25 nov. (askanews) Il deputato M5S Alessandro Di Battista non si ricandida perché è pronto a prendere il posto di Virginia Raggi come sindaco di Roma? 'Se ne dicono tante..', è la risposta della ...

L'ipotesi : "Di Battista candidato sindaco a Roma se Raggi verrà condannata" : Il passo indietro di Alessandro Di Battista, per tutti "Dibba" nel Movimento 5 Stelle, continua a fare discutere. Il giovane deputato ha annunciato di non avere intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni politiche...