Roma | Alisson para tutto nella notte gelida di San Siro

Pagelle Inter-Roma 1-1 : Alisson è il migliore : 1/20 LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi ...

Inter-Roma - Alisson e il lavoro di squadra : Questo il pensiero del portiere giallorosso Alisson al termine del primo tempo, ai microfoni di 'Premium Sport': 'Dobbiamo continuare così, quando la squadra gioca insieme arriviamo ai risultati . ...

Inter-Roma - gaffe di Santon - ma che gol El Shaarawy : l’assist è di Alisson! [VIDEO] : Si sblocca Inter-Roma con un gol di El Shaarawy. Il Faraone ha messo a segno una rete bellissima anche se favorita da un buco abbastanza clamoroso di Santon che non interviene come dovrebbe su un lancio direttamente dalla porta da parte del brasiliano Alisson. Assist del portiere, lancio perfetto per El Shaarawy il quale si porta avanti il pallone e poi beffa Handanovic con un cucchiaio davvero perfetto degno del suo ex collega Totti che ha ...

DIRETTA/ Inter-Roma (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Alisson salva su Perisic : DIRETTA Inter Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di cartello nella ventunesima giornata della Serie A, si gioca a San Siro(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 21:10:00 GMT)

Roma - futuro Alisson : il portiere brasiliano esce allo scoperto e commenta i rumors di mercato : futuro Alisson – Negli ultimi giorni il nome di Alisson è finito al centro di numerosi rumors di mercato. Il portiere della Roma si è messo in mostra in questa prima parte di stagione dimostrando di avere enormi qualità tanto da attirare le attenzioni di molti top club europei. Il brasiliano ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato del proprio futuro: “Sono felice a Roma, è sempre un piacere sentire che sono in tanti a ...

