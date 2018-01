Roma | 16enne investito sulla Tiburtina mentre va a scuola | è grave

Roma - 16enne minaccia e rapina due 11enni : Due fratelli rom, di 16 e 25 anni , domiciliati al campo nomadi di via Salviati, sono stati arrestati nel giro di poche ore dai Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro. Il più giovane dei due , ...

RomaNZO FAMIGLIARE / Anticipazioni 9 gennaio 2018 : Micol presto mamma - la gioia della 16enne : ROMANZO FAMIGLIARE, Anticipazioni del 9 gennaio 2018, in prima Tv su Rai 1. Micol scopre che dovrà abortire per via di un problema al bambino, ma Emma scopre la verità. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 17:04:00 GMT)

Foto del figlio 16enne su Facebook/ Roma - ordinanza storica : multa di 10mila euro al genitore non autorizzato : Foto del figlio 16enne su Facebook, ordinanza storica ne vieta la pubblicazione a genitori non autorizzati pena una multa da 10mila euro: il caso unico in Italia.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 13:20:00 GMT)

Roma - pusher 16enne trovato con quasi mezzo milione in cocaina : Ha insospettito i carabinieri con il suo comportamento. Così i militari hanno deciso di controllare un 16enne Romano, residente nella zona di Torre Gaia, che si aggirava in piena notte in una delle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca a Roma, forse in attesa di qualcuno.Il minorenne, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina in tasca. Una successiva perquisizione scattata nella sua abitazione ha ...

Roma - 16enne muore investito davanti alla scuola : Tragico incidente stradale, questa mattina, davanti a un istituto tecnico agrario in via Prenestina a Roma. Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto, una Bravo, guidata da ...

Roma - stupra una 16enne : «Così ti tolgo il malocchio» - arrestato il "mago" : Doveva toglierle il ?malocchio? e anche curarle la cellulite con le sue ?pozioni magiche?. E' accusato di violenza sessuale su una ragazza di 16 anni: gli agenti...

