Rinnovo contratto Scuola - sindacati rilanciano : 130 euro d'aumento in busta paga : Il Rinnovo del contratto Scuola potrebbe subire un ulteriore slittamento. Questo quanto emerso dall'ultimo vertice Governo-sindacati, che, tra gli altri temi, ha messo in evidenza il paventato aumento dell'orario di lavoro. Alle ore di insegnamento frontale (25 per la Scuola dell'infanzia, 24 per la primaria e 18 per secondaria di primo e secondo grado) si andrebbe ad aggiungere il potenziamento dell'offerta formativa e il corposo gruppo di ...

Napoli - Jorginho vicino al Rinnovo : contratto fino al 2022 : Napoli, Jorginho vicino al rinnovo: contratto fino al 2022 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, Jorginho vicino AL rinnovo – Jorginho e il Napoli: un sodalizio destinato ad essere prolungato ancora per diversi anni. Come riportato da Il Mattino il club partenopeo e l’entourage del centrocampista hanno già discusso della questione legata al ...

Perché ci sono voluti 10 anni per il contratto degli statali (e cosa prevede il Rinnovo) : Dopo quasi 10 anni di blocco, il contratto per gli statali ha ricevuto il via libera dal governo. Un risultato che ha visto la luce dopo diverse fasi importanti: dalla sentenza della Corte Costituzionale, alle tre manovre (per un totale di 2,8 miliardi di euro finanziati) fino alla riforma della pubblica amministrazione. Queste le principali tappe che hanno portato al rinnovo: Dicembre 2009. La crisi e il blocco della contrattazione è ...

Pa - Rinnovo contratto : ok definitivo dal Governo - le novità in arrivo Video : E' arrivato oggi l'ok definitivo del Consiglio dei Ministri presieduto dal premier Paolo Gentiloni al rinnovo del contratto dei dipendenti della #Pubblica Amministrazione. Uno dei punti che più di ogni altro ha surriscaldato in questi mesi il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma Pa. Il Cdm ha praticamente autorizzato Marianna Madia, ministra per la Pubblica amministrazione la Semplificazione, a poter esprimersi favorevolmente sulla ...

Ok da Cdm a intesa su Rinnovo contratto statali : Arrivano così - dopo un blocco di otto anni - gli aumenti contrattuali per i 250mila dipendenti di ministeri, Inps, Inail e agenzie fiscali, che in media saranno di 85 euro mensili

Barcellona : ecco quale sarà il prossimo Rinnovo di contratto : Dopo quello di Piqué, secondo Sport il prossimo rinnovo in arrivo in casa Barcellona sarà quello del difensore classe '92 Sergi Roberto , il cui attuale contratto scade a giugno 2019.

Scuola : Rinnovo contratto - più obblighi ma con stipendi sotto l'inflazione : Più passano i giorni e più il rinnovo del contratto della Scuola si trasforma per i lavoratori in un vero boomerang : al nodo irrisolvibile dell'aumento stipendiale, derivante dalla scarsità di fondi ...

Enti Locali - Anci : avanti col Rinnovo del contratto : Roma, 15 gen. (askanews) 'Il Comitato di settore, l'Aran e i sindacati sono al lavoro da tempo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendEnti degli Enti Locali, per ...

Infinito Miura : a 50 anni arriva il Rinnovo di contratto : Ha gia’ scritto la storia del calcio diventando il goleador piu’ anziano di sempre, ma ancora non e’ sazio. Kazuyoshi Miura, ex attaccante del Genoa, a 50 anni ha deciso di rinnovare il contratto con lo Yokohama, il club che gli ha permesso di infrangere il primato del britannico Stanley Matthews, che aveva disputato l’ultima partita a 50 anni e 5 giorni nel febbraio del 1965, mentre Miura, che il 26 febbraio ...

Rinnovo contratto Scuola - news 11/1 : entro 2 giorni le firme sull’accordo? : Rinnovo Contratto Scuola – Fonti certe parlano di una chiusura imminente dell’accordo tra governo e sindacati. Se tutto filasse per il verso giusto il Rinnovo del Contratto del comparto Scuola dovrebbe siglarsi nelle prossime 48 ore. Rinnovo Contratto Scuola: indiscrezioni parlano di sigla tra le parti entro 2 giorni Questo è l’auspicio del governo ma […] L'articolo Rinnovo Contratto Scuola, news 11/1: entro 2 giorni le firme ...

La scuola chiede il Rinnovo del contratto : aumenti e la partita diritti-doveri : Riprendono le difficili trattative per riscrivere l'accordo collettivo, fermo dal 2009. Nodo centrale la retribuzione, ma gli insegnanti vogliono anche...

Contratto Statali : Forze dell’Ordine - Scuola e Sanità - il Rinnovo non è facile Video : Norme anti precari, contro gli abusi e regole severe per contrastare il fenomeno dell’assenteismo ma anche e soprattutto adeguamento degli stipendi alla sentenza della Consulta e quindi all’inflazione. Il nuovo Contratto dei lavoratori Statali è ormai pronto, in attesa che la parte finanziaria del documento venga vidimata dalla Ragioneria dello Stato e dalla Corte dei Conti. I sindacati hanno raggiunto l’intesa con l’Aran, l’agenzia che ...

Chiellini in scadenza di contratto - tutto pronto per il Rinnovo : i dettagli del nuovo contratto : Una Juventus senza Giorgio Chiellini è difficile da immaginare. Il difensore bianconero è diventato ormai una bandiera della ‘Vecchia Signora’. Il centrale toscano ha il contratto in scadenza a giugno 2018 ma per il prolungamento non ci saranno problemi. Tra le parti ci sarebbe già un accordo di massima. Chiellini è pronto a rinnovare fino al 2020, il giocatore si appresta quindi a chiudere la carriera alla Juventus come ...