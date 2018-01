RIMINI | RIAPRE IL CINEMA PREFERITO DA FELLINI

: RT @marcomissiroli: Oggi a Rimini riapre il cinema #Fulgor di #Fellini, restaurato da Dante Ferretti. Che città pazzesca. Complimenti @com… - AnnaPuleo3 : RT @marcomissiroli: Oggi a Rimini riapre il cinema #Fulgor di #Fellini, restaurato da Dante Ferretti. Che città pazzesca. Complimenti @com… - stanzeulivieri : RT @marcomissiroli: Oggi a Rimini riapre il cinema #Fulgor di #Fellini, restaurato da Dante Ferretti. Che città pazzesca. Complimenti @com… - Silvia_Sanchini : RT @marcomissiroli: Oggi a Rimini riapre il cinema #Fulgor di #Fellini, restaurato da Dante Ferretti. Che città pazzesca. Complimenti @com… - FALCA_Official : RT @marcomissiroli: Oggi a Rimini riapre il cinema #Fulgor di #Fellini, restaurato da Dante Ferretti. Che città pazzesca. Complimenti @com… - MacriMas : RT @marcomissiroli: Oggi a Rimini riapre il cinema #Fulgor di #Fellini, restaurato da Dante Ferretti. Che città pazzesca. Complimenti @com… -

Leggi la notizia su spettacolarmente

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Doveva essere una festa e lo è stata. Con immagini e suoni per ricordare la storia del. Sul palco aneddoti con interventi e ricordi. “Buon compleanno, Federico! E buon compleannoFulgor per i tuoi 104 anni!”. In questo modo il giornalista Andrea Purgatori ha salutato la giornata di riapertura delFulgor di, la sala dove il giovane Federicosi nutrì di sogni, di miti e di celluloide, oggetto di un intervento di restauro e di suggestiva rigenerazione che lo ha restituito aproprio nel giorno dell’anniversario della nascita del regista. In platea era presente anche il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. “Il Fulgor è fantastico, è quasi un peccato che si spengano le luci per vedere i film” – ha esordito Franceschini – “Quello che si sta facendo aè in linea con quanto sta facendo il Paese, cioè abbinare la cultura al turismo, per ...