Riciclaggio | chiesto il rinvio a giudizio per Gianfranco Fini | i Tulliani e Corallo

Riciclaggio - chiesto il processo per Gianfranco Fini e i Tulliani per la casa di Montecarlo : La Procura di Roma vuole il processo, per il reato di Riciclaggio, a carico dell'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, della sua compagna Elisabetta Tulliani, degli altri familiari di quest'ultima (dal fratello Giancarlo al padre Sergio) coinvolti in una serie di operazioni finanziarie a cominciare da quella legata all'appartamento di Montecarlo (che una contessa aveva lasciato in eredità ad An) che Giancarlo Tulliani avrebbe ...