: RT @nadiarizzo1608: La discussione interna al partito sul dopo propongo di farla dopo le elezioni – ha detto il segretario Pd Matteo Renzi,… - ernluccar : RT @nadiarizzo1608: La discussione interna al partito sul dopo propongo di farla dopo le elezioni – ha detto il segretario Pd Matteo Renzi,… - Simone76623275 : RT @nadiarizzo1608: La discussione interna al partito sul dopo propongo di farla dopo le elezioni – ha detto il segretario Pd Matteo Renzi,… - Coccynella500 : RT @nadiarizzo1608: La discussione interna al partito sul dopo propongo di farla dopo le elezioni – ha detto il segretario Pd Matteo Renzi,… - Gaetano16853580 : RT @nadiarizzo1608: La discussione interna al partito sul dopo propongo di farla dopo le elezioni – ha detto il segretario Pd Matteo Renzi,… - sergimagugliani : RT @nadiarizzo1608: La discussione interna al partito sul dopo propongo di farla dopo le elezioni – ha detto il segretario Pd Matteo Renzi,… -

"Ho proposto al ministrodi candidarsi in Toscana,nel collegio di,perché il Pd deve essere una squadra forte e autorevole ma anche perché con lui abbiamo affrontato la questione bancaria in modo innovativo (...). In questi anni abbiamo salvato non le banche ma migliaia di correntisti. L'idea è rivendicare il fatto che abbiamo messo in sicurezza il Paese". Lo ha detto il segretario Pd, a Controradio. Sul dialogo con altri partiti:"Si parla con tutti,ma ci sono populismi che mi lasciano perplesso:di Lega e FdI,e M5S"(Di lunedì 22 gennaio 2018)