Renzi candida Padoan a Siena

Elezioni - Renzi : ho proposto a Padoan di candidarsi a Siena : Roma, 22 gen. (askanews) - "Ho proposto al ministro Piercarlo Padoan di candidarsi nel collegio di Siena, perchè il Pd deve essere una squadra forte e autorevole ma anche perchè con Pier Carlo abbiamo ...

Padoan candidato nel collegio di Siena. La proposta di Renzi per rivendicare il salvataggio delle banche nella città simbolo : "Ho proposto al ministro Pier Carlo Padoan di candidarsi in Toscana, nel collegio di Siena". Lo ha detto Matteo Renzi, segretario del Partito democratico, a Controradio. "Il Pd deve mostrarsi una squadra forte, autorevole, credibile" e il ministro Padoan "è stato un punto di riferimento in questi anni. Con lui abbiamo affrontato la questione delle grandi crisi bancarie in una dimensione molto innovativa" e abbiamo salvato "non le banche, ...

Delrio : "Renzi candidato premier? Non è detto" : Non è detto cher 'Il presidente del Consiglio lo deciderà il Presidente della Repubblica sulla base del voto e dei rapporti di forza parlamentari. Tocca agli elettori scegliere se vogliono un uomo del ...

Lazio : LoRenzin - sto valutando ipotesi candidatura : Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Ci candideremo sicuramente, sto valutando l'ipotesi di candidarmi anch'io, non è la prima opzione, ma non sono una che molla, al massimo raddoppia". Così Beatrice Lorenzin, ospite su Radiouno di 'Zapping', si esprime a proposito di una sua candidatura alla presidenza del

Elezioni - Renzi : 'Basta chiacchiere - ora al lavoro e alla lotta' - E il Pd annuncia i primi candidati : Il Pd, annuncia, si concentrerà sulle proposte, a partire da quella che sarà lanciata sabato, di un'Europa più politica, e sulla concretezza per invertire il trend negativo dei sondaggi ("Ci sono già ...

Regionali Lazio - LoRenzin avverte Zingaretti : “Pronta a candidarmi” : Le Regionali del Lazio diventano un fronte di battaglia nazionale. Beatrice Lorenzin, ministro della Sanità e capo della lista moderata a fianco del Pd alle politiche, va alla guerra contro Nicola Zingaretti, governatore Pd della regione. Lo accusa: «Ha fatto una scelta, quella di accettare il veto di Liberi e uguali nei nostri confronti perché sia...

Siani e Cantone candidati con il Pd - Renzi apre a Gentiloni e ministri : "Paolo Siani è il nostro primo candidato alle elezioni 2018. Abbiamo chiesto a una importante esponente del mondo del sindacato, della Cgil, Carla Cantone di essere con noi e lei ha accettato"...

Direzione Pd/ Diretta senza streaming video - regolamento delle candidature : Renzi studia norma 'salva-Fassino' : Direzione Pd, Diretta streaming video: programma, candidature, donne in lista e alleanze. Tutti i nodi da sciogliere oggi a Largo del Nazareno.

Banche - la Lega accusa Renzi : "Candidatura blindata per Casini" : Non ci sarà alcun processo sul fallimento delle Banche italiane . La relazione conclusiva conterrà, infatti, solo le proposte condivise di riforma ed eviterà qualsiasi giudizio di merito sulle ...