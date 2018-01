Reggio Calabria | ecco la nota dell' assessore Giuseppe Marino ' Dalla Commissione europea

La Virtus cade in casa : Reggio Calabria passa 70-74 : Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Roma che cade in casa per mano della Metextra Reggio Calabria 70-74. Dopo tre quarti di gioco equilibrati, con... L'articolo La Virtus cade in casa: Reggio Calabria passa 70-74 su Roma Daily News.

A Reggio Calabria il master universitario di primo livello in management dei sistemi di trasporto e logistica : Ingegneria ed economia dei trasporti; 2. Pianificazione dei trasporti; 3. Progetto e gestione di infrastrutture; 4. Information and Communicaton Technologies (ICT) per i trasporti e la logistica. I ...

Reggio Calabria, schiaffi e minacce: un video inchioda la badante

Reggio Calabria : domenica 21 gennaio - il centro tecnico federale apre i lavori con uno stage al PalaCalafiore - Calabria Reportage : ... ecco la nota de delegato al turismo Latella, destagionalizzare flussi turistici con eventi musicali e spettacoli di qualità Commenta Condividi! Facebook Cerca Meteo Calabria Ultime notizie Reggio ...

Reggio Calabria : ecco la nota de delegato al turismo Latella - destagionalizzare flussi turistici con eventi musicali e spettacoli di qualità - Calabria Reportage : ... le relazione attivate con le principali compagnie crocieristiche, ed ora anche la capacità di attrarre eventi musicali e spettacoli di qualità, con artisti di fama internazionale, rappresentano ...

Maltrattava e picchiava un'anziana di 84 anni: arrestata la badante a Reggio Calabria. Ad inchiodare la donna i video delle telecamere nascoste dai carabinieri nell'abitazione dopo che la figlia...

Latella : 'Reggio Calabria tra le capitali italiane della musica' : ... in grado di valorizzare gli artisti locali, come avviene ad esempio durante le rassegne culturali dell'estate reggina, del Natale o del periodo di Carnevale, ed al contempo offrire spettacoli di ...

Reggio Calabria - Camera Sindacale Provinciale : 'una classe politica che non ne azzecca una : dal turismo alle infrastrutture!' : Purtroppo dobbiamo, con rammarico, constatare ed attestare, a parer nostro, che in atto imperversa la peggiore "genia" politica dall'atto costitutivo delle regioni (lontano 1970) a tutt'oggi, che in ...

Maltrattava e picchiava anziana - arrestata badante a Reggio Calabria. Il video delle violenze : Maltrattamenti, lesioni e minacce. Una donna rumena di 60 anni, Veronica Morosan, è stata arrestata dai carabinieri di Reggio Calabria. Doveva assistere un’anziana di 84 anni e per questo era stata assunta dalla famiglia come badante e collaboratrice domestica con la possibilità di occupare una stanza e di trasferire il proprio domicilio nell’abitazione della donna. La figlia, però, si era accorta che l’anziana madre presentava spesso lividi sul ...

Liceo Campanella Reggio Calabria - Notte Liceo Classico : Ma anche percorsi di gusto, The Queen'stearoom, Gouts de France, Il volto della Luna tra poesia e scienza, Parigi, foyer culturel de France. E poi Odissea: un viaggio tra le antiche conoscenze della ...

Reggio Calabria : la stilista reggina Adriana Scopelliti consegue il premio Grand Prix Saint German De Pres a Parigi FOTO : Il suo percorso nel mondo della moda si caratterizza per un processo di continuo perfezionamento volto alla ricerca e alla cura di ogni singolo dettaglio al fine di riuscire a creare e a sviluppare ...

Reggio Calabria : al liceo Classico Convitto Campanella la 'Notte nazionale del Liceo Classico' : ... il tempio di Afrodite, Segni zodiacali, Around and about the English speaking world, percorsi di gusto, The Queen's tearoom, Gouts de France, Il volto della Luna tra poesia e scienza ,Parigi, foyer ...

Operazione contro spaccio di stupefacenti - blitz carabinieri anche a Reggio Calabria : Pescara - È in corso dalle prime ore dell' alba una vasta Operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Pescara che stanno eseguendo numerose ordinanze di custodia cautelare e perquisizioni ...

Reggio Calabria. Omicidio di Antonino Barresi : arrestato Enzo Bevilacqua : Svolta nelle indagini sull’Omicidio di Antonino Barresi. Fermato il presunto assassino del pensionato settantenne di Villa San Giovanni trovato carbonizzato sotto la sua auto sabato 13 gennaio nel quartiere Modenelle di Reggio Calabria. A seguito di intense indagini, coordinate dalla Procura…Continua a leggere →