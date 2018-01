Recensione Zhiyun Smooth 3 | il principe dei gimbal!

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - patriziotao : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Quando ho avuto la possibilità di testare uno3, sapevo che mi sarei trovato davanti un ottimo prodotto con delle grandi potenzialità. Ma non ho voluto focalizzarmi su cosa fosse in grado di fare, bensì sul perché comprare uno stabilizzatore per smartphone, e perché proprio uno3! Il mondo dei gimbal infatti, si sta aprendo sempre di più alle masse smettendo di essere un’esclusiva nel mondo del cinema. Questo è sicuramente un bene, eppure ci sono dei pro e contro: qui in alto potete vedere un breve riassunto di quelle che sono le mie impressioni a caldo su questo ottimo gimbal, ma ora seguitemi nellacompleta! Migliori smartphone 2018Indecisi su quale sia il miglior smartphone da comprare? Ecco la classifica sempre aggiornata con i migliori smartphone (e le migliori offerte) del momento!Androidguida acquisto migliori smartphone...