: Recensione di OUKITEL Mix 2, lo smartphone Full Display da 170 euro - webaholic_eu : Recensione di OUKITEL Mix 2, lo smartphone Full Display da 170 euro - flowtecnologia1 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - umberto_sacco : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Platipo92 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - GizChinait : Oggi vi parliamo dell'Oukitel K8000, un battery phone a tutti gli effetti vista la generosa unità da 8000 mAh. Bast… -

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Scopriamo come funzionaMix 2, il nuovodel produttore cinese che si rifà al più celebredi Xiaomi. Schermo 18:9 da 6 pollici, cornici ridotte ai minimi termini, ottima batteria e una scheda tecnica di tutto rispetto, a un prezzo davvero molto competitivo. Scopriamo come funziona nella nostra. L'articolodiMix 2, loda 170è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.