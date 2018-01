Ramacca | ritrovato il cadavere di un uomo ucciso forse dalla mafia

: Sicilia: pregiudicato di Paternò ucciso a pietrate nel Catanese - CATANIA – Emanuele Di Cavolo, 33 anni, giovane pr… - IlFattoNisseno : Sicilia: pregiudicato di Paternò ucciso a pietrate nel Catanese - CATANIA – Emanuele Di Cavolo, 33 anni, giovane pr… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Una vicenda raccapricciante. I #Carabinieri del comando provinciale di Catania hannoieri nelle campagne del paesino di, ildi una colpi di arma da fuoco. Il corpo senza vita VIDEO di Emanuele Di Cavolo di 33 anni era riverso in una delle campagne della provincia catanese, crivellato di colpi di arma da fuoco, probabilmente la causa della morte. I militari dell'arma, coordinatiprocura di Caltagirone, hanno aperto immediatamente un'indagine sul terribile omicidio, ipotizzando la matrice di stampo mafioso dell'odioso reato. L'efferato omicidio Il macabro ritrovamento è avvenuto ieri mattina ai margini della strada statale 288, in prossimita' della diga artificiale Ogliastro- Don Sturzo in una galleria. La salma senza vita di Emanuele di Cavolo di 33 anni, originario di Paternò nel catanese, conosciuto gia' alle forze dell'ordine ...