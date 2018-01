: Questura Caserta: un morto e 3 feriti - BNews_It : Questura Caserta: un morto e 3 feriti - NotizieIN : Questura Caserta: un morto e 3 feriti - nicolarosselli1 : POLIZIA DI STATO QUESTURA DI CASERTA – U.P.G. E S.P. COMUNICATO STAMPA Caserta detenzione ai fini di spaccio... -

Una donna morta e 3non gravi in ospedale apiù altri 2 medicati sul posto. E' questo il bilancio, da quanto si apprende da 118edi, del pomeriggio di fuoco a Bellona dove un 48enne guardia giurata ha sparato contro varie persone con il suo fucile da caccia e poi con una pistola. "Purtroppo la moglie non ce l'ha fatta",dice un dirigente del 118.La figlia invece, è riuscita fuggire. L'uomo è ancora barricato in casa; al secondo della palazzina le luci sono spente.(Di lunedì 22 gennaio 2018)