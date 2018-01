Anna Falchi - imbarazzante gaffe a ‘Quelli che il Calcio’ : “Siamo tutti antisemiti” : imbarazzante lapsus quello che ieri, durante il collegamento in diretta con la trasmissione di Rai Due ‘Quelli che il calcio’, si è lasciata sfuggire Anna Falchi.

La gaffe di Anna Falchi a "Quelli che il calcio" : "Chi ha colpe deve pagare : è giusto ricordare che siamo tutti antisemiti" : Voleva dissociarsi dall'episodio razzista dei tifosi della Lazio, che avevano vestito Anna Frank con la maglia giallorossa. Ma Anna Falchi ha scelto il modo peggiore per farlo: una gaffe. Che, in rete, non è passata inosservata: "Chi ha colpe deve pagare, ma oggi è stato bello ed è giusto ricordare che siamo tutti antisemiti", ha detto la super tifosa biancoceleste intendendo, evidentemente, il contrario.In collegamento ...

Quelli che il calcio - gaffe di Anna Falchi : «Siamo tutti antisemiti» – Video : Anna Falchi e Ferruccio Gard - Quelli che il calcio “Siamo tutti antisemiti“. In questo caso non c’è nemmeno bisogno di scomodare il Var: la gaffe più clamorosa della 21esima giornata di serie A l’ha commessa Anna Falchi. Ieri, a Quelli che il calcio, la showgirl laziale è inciampata in un imbarazzante errore lessicale in riferimento al caso Anna Frank che travolse alcuni tifosi biancocelesti. E, in diretta su Rai2, ha ...

Quelli che il calcio – Quattordicesima puntata del 21/01/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quattordicesima puntata della venticinquesima edizione di Quelli che il calcio. Una nuova edizione che vede anche l’inizio di una nuova gestione del programma, adesso affidata a Mia Ceran e allo storico duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, accompagnati sempre da tanti ospiti più o meno appassionati del gioco del calcio. La tredicesima puntata (trasmessa più di un mese fa, il 17 dicembre, nonostante si siano ...

