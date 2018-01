Pubblica Amministrazione - Madia : una società partecipata su tre chiuderà : Lo ha affermato la ministra per Pubblica Amministrazione, Marianna Madia , in un'intervista al Corriere della Sera , specificando che "c'è una struttura ad hoc al ministero dell'Economia, che ha ...

Al Comune di Genova viene ufficialmente riconosciuta la pausa caffè : fa bene alla Pubblica amministrazione : "Vuoi un caffè?" i dipendenti del Comune di Genova, si sentiranno spesso rivolgere questa frase, in particolare dall'assessore al personale e alle pari opportunità Arianna Viscogliosi. Da fine gennaio nel Comune di Genova partirà infatti il "coffee time", incontri periodici al bar tra il personale del Comune e l'assessore.I dipendenti dovranno prenotarsi per bere il caffè a Palazzo Tursi, gli incontri dureranno circa ...

Pubblica Amministrazione - al via le nuove regole per le visite fiscali : Per i dipendenti pubblici il medico può effettuare controlli più volte nello stesso giorno. Le fasce orarie di reperibilità non cambiano. Restano di sette ore per i dipendenti pubblici e di quattro ore per quelli privati

Riforma della Pubblica Amministrazione - la campagna 'Semplice come Peppe' : Il Dipartimento della Funzione Pubblica , in sintonia con quello che si occupa d'informazione e editoria, ha promosso una campagna per spiegare agli italiani tutti i vantaggi che derivano dalla ...

Scuola umbra amministrazione Pubblica - nel 2017 oltre 18mila partecipanti a corsi alta formazione : (UNWEB) Perugia. oltre diciottomila partecipanti dall'Umbria e da altre regioni, 465 corsi per un totale di più di tredicimila ore di alta formazione su tematiche di interesse locale, regionale e ...

Pubblica Amministrazione - nel 2018 assunzioni e concorsi con nuove regole : Il 2018 dovrebbe essere movimentato sul fronte delle assunzioni nella P.a, anche perché sarebbero circa 80 mila le uscite da rimpiazzare, seppure nei limiti del turnover. Con lo scoccare del 2018 ...

Pubblica Amministrazione - nel 2018 assunzioni e concorsi con nuove regole : Il 2018 dovrebbe essere movimentato sul fronte delle assunzioni nella P.a, anche perché sarebbero circa 80 mila le uscite da rimpiazzare, seppure nei limiti del turnover. Con lo scoccare del 2018 ...

Pubblica Amministrazione - salta il tetto agli stipendi d'oro : ROMA La stagione della rottamazione e della sobrietà è finita con il 4 dicembre dello scorso anno. Pochi mesi ancora e sono saltati tutti i tetti a 240 mila euro. Tanto potevano al massimo guadagnare ...

La Pubblica Amministrazione punta tutto su Peppe : Peppe non aveva vita facile prima di questo Natale. E il sito istituzionale "Semplice come Peppe" ce lo ricorda sottolineando che Peppe è un uomo semplice, che ama vivere e persino lavorare ma che di certo non ama fare la fila alla posta o al comune. Men che meno a Peppe piace fare i lavori di casa, attività per la quale sembra piuttosto negato. Il personaggio fantozziano creato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con il ...

Pubblica Amministrazione : trovato lo storico accordo Video : Nella notte tra venerdì e sabato è arrivato lo storico accordo tra sindacati e Governo per la #Pubblica amministrazione. Tante le novita', ma soprattutto arriva dopo ben dieci anni l'aumento dei stipendi. Esulta con un tweet il Presidente del Consiglio, Gentiloni. Ma non si risparmia nella sua euforia anche la ministra Marianna Madia. Lo storico accordo Dopo anni, viene finalmente trovato un accordo storico tra Governo e sindacati per sbloccare ...

Furlan : "La Pubblica Amministrazione cambia. Ora si parla di innovazione e formazione" : 'Abbiamo chiuso un buon accordo, importantissimo e innovativo. Adesso serve proseguire sulla strada del confronto e della contrattazione. Mi auguro che il prossimo governo possa continuare questo ...

Pubblica Amministrazione : trovato lo storico accordo : Nella notte tra venerdì e sabato è arrivato lo storico accordo tra sindacati e Governo per la Pubblica amministrazione. Tante le novità, ma soprattutto arriva dopo ben dieci anni l'aumento dei stipendi. Esulta con un tweet il Presidente del Consiglio, Gentiloni. Ma non si risparmia nella sua euforia anche la ministra Marianna Madia. Lo storico accordo Dopo anni, viene finalmente trovato un accordo storico tra Governo e sindacati per sbloccare i ...

Secondo il Washington Post l’amministrazione Trump ha chiesto alla più importante agenzia di sanità Pubblica di non usare alcune parole nei documenti - tra cui “feto” e “transgender” : Secondo il Washington Post, l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il più importante organo di controllo sulla sanità pubblica americana, di smettere di usare una lista di sette parole nei The Post Secondo il Washington Post l’amministrazione Trump ha chiesto alla più importante agenzia di sanità pubblica di non usare alcune parole nei documenti, ...

Appalti - la gara Consip per le auto di servizio della Pubblica amministrazione. Ammesso anche chi delocalizza : Consip sta per chiudere il cerchio su un appalto per la fornitura di 6.700 auto e 180 motoveicoli a noleggio a lungo termine senza conducenti. La commessa per le auto di servizio della pubblica amministrazione non è stata ancora assegnata. Ma fin da ora c’è la possibilità che il denaro pubblico finisca nelle tasche di imprese pronte a traslocare in nazioni dove la legislazione è fiscalmente meno pesante e il costo del lavoro più basso. Tra ...