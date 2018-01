: #Psg, sconfitta e paura per #Mbappe: l'attaccante perde i sensi, gli aggiornamenti sulle condizioni del calciatore… - CalcioWeb : #Psg, sconfitta e paura per #Mbappe: l'attaccante perde i sensi, gli aggiornamenti sulle condizioni del calciatore… - Bitw__10 : sconfitta del Psg ed espulsione di Dani Alves, Tricarico si starà segando a due mani - Andrea59196157 : RT @GoalItalia: Ranieri rammaricato per la sconfitta contro il PSG: "Qui non c'è il VAR come in Italia" - bwinItalia : NUOVO POST: Tolosa-Nantes, si torna in campo dopo la bruciante sconfitta con il Psg - FelixDFrancesco : RT @GoalItalia: Ranieri rammaricato per la sconfitta contro il PSG: "Qui non c'è il VAR come in Italia" -

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Colpo grosso del Lione in casa contro il Psg, dopo il vantaggio di Fekir pareggio di Kurzawa, in pieno recupero Depay firma il definitivo 2-1. Ma grandeper l’attaccante, prima un ‘testa contro testa’ con Aouar, fasciatura per il calciatore del Psg e per fortuna nulla di grave. Ma la brutta notizia arriva qualche minuto più tardi, Mbappé viene travolto in area da Anthony Lopes, l’attaccante rimane accasciato al suolo e, i primi momenti sono preoccupanti. Poi il comunicato del club: “rimane sotto osservazione ma non riporta nulla di grave”. Lopes with the picture perfect cross body on. pic.twitter.com/QF9QHJHzQd — Stephen Patten (@StevePatten) 21 gennaio 2018 L'articolo Psg,per: l’attaccante, glicondizioni del calciatore VIDEO sembra essere il ...