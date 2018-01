Problemi Rainbow Six Siege | Uplay non funziona | nerf in arrivo per Ash | Ela e Twitch?

Problemi Rainbow Six Siege - orari server down per manutenzione al 9 gennaio : Oggi 9 gennaio il popolare Rainbow Six Siege sta avendo diversi Problemi a causa di una manutenzione, comunque programmata come si legge sul forum ufficiale del gioco. Come si può notare anche su servizio allerta, molti giocatori ora sono impossibilitati dal giocare, ma tutto dipende dalla piattaforma. La manutenzione e i relativi down si dividono così per piattaforme: Dalle 15:00 per PC fino alle 15:15 Dalle 16:00 per PS4 fino ...