Primi rumors su Android P 9 0 | una notizia bella ed una brutta nel dopo Oreo

: Primi rumors su #AndroidP 9.0: una notizia bella ed una brutta nel dopo #Oreo - OptiMagazine : Primi rumors su #AndroidP 9.0: una notizia bella ed una brutta nel dopo #Oreo - 24h_Tecnologia : Meizu 15 Plus, display senza bordi e doppia fotocamera [RUMOR]: Dopo il lancio di Meizu M6S, ecco i primi render de… - usato3000 : #notizie #tecnologia Galaxy S9, primi rumors sullo slogan d'uscita | Data presentazione ... - Centro ... #cellulari - zazoomblog : #ISOLA DEI FAMOSI 2018 - Anticipazioni e news saranno gli Oneston i primi fantasmi I nuovi rumors sul web ... -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Non ci sono molte notizie suP 9.0, la major-release che seguirà quella attuale, degnamente rappresentata da. Tutto quel che sappiamo è che la versione software è già in sviluppo da diversi mesi, per poi venire in parte presentato a margine del Google I/O 2018 del prossimo maggio, come di consueto succede ogni anno.In base alle indiscrezioni raccolte da 'ITHome', siamo venuti a conoscenza che quella prossima sarà una versione OS più chiusa, ed al tempo stesso meno frammentaria, così da permettere ai produttori di tenersi più al passo coi tempi, senza tenere spente le luci per settimane, od addirittura mesi, tra un pacchetto e l'altro.Il sistema operativo mobile di Google ha sempre avuto un'arma vincente, che ne ha fatto la sua fortuna: una grande duttilità. Poter disporre di un OS aperto permette interventi di ogni genere, e di conseguenza personalizzazioni ...