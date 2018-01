Preme sull' acceleratore Tamburi

Preme sull'acceleratore Retelit : Vigoroso rialzo per Retelit , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,19%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . ...

Pink Floyd a Roma per lanciare la mostra sulla band. Waters : “Ma più del passato ci Preme il presente - ci stiamo estinguendo” : “Non siamo moto interessati all’eredità che lasciamo. Siamo più interessati al presente e a guardare avanti”. Parola di Nick Mason e Roger Waters. Oggi al Macro di Roma, il Museo d’Arte Contemporanea, i due giganti della musica hanno presentato The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains. Una imponente retrospettiva a cinquant’anni dalla nascita di uno dei gruppi musicali più famosi di sempre. “Siamo orgogliosi ...

Pink Floyd a Roma per lanciare la mostra sulla band. Waters : “Ma più del passato ci Preme il presente : ci stiamo estinguendo” : “Non siamo moto interessati all’eredità che lasciamo. Siamo più interessati al presente e a guardare avanti”. Parola di Nick Mason e Roger Waters. Oggi al Macro di Roma, il Museo d’Arte Contemporanea, i due giganti della musica hanno presentato The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains. Una imponente retrospettiva a cinquant’anni dalla nascita di uno dei gruppi musicali più famosi di sempre. “Siamo orgogliosi ...

Giudici accoltellati in tribunale - perizia sull'aggressore : 'Capace di intendere e di volere - ma non ha Premeditato' : Roberto Ferracci, il 53enne di Spello che il 25 settembre scorso si introdusse negli uffici del tribunale civile di Perugia armato di coltelli, ferendo due Giudici, è 'Capace di intendere e di volere ...

Preme sull'acceleratore Marks And Spencer : Brilla Marks And Spencer , che passa di mano con un aumento del 2,94%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marks And Spencer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Preme sull'acceleratore Banca Popolare di Sondrio : Protagonista l' istituto di credito lombardo , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,32%. Il movimento di Popolare di Sondrio , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento ...

Preme sull'acceleratore Piquadro : Protagonista il produttore italiano di pelletteria , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,58%. Lo scenario su base settimanale di Piquadro rileva un allentamento della curva rispetto ...

Preme sull'acceleratore ENI : Vigoroso rialzo per il Cane a sei zampe , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,15%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Preme sull'acceleratore Pioneer Natural Resources : Seduta decisamente positiva per Pioneer Natural Resources , che tratta in rialzo del 2,17%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pioneer ...

Preme sull'acceleratore Wacker Chemie : Effervescente Wacker Chemie , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,89%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Wacker Chemie evidenzia un andamento più marcato ...

Preme sull'acceleratore Persimmon : Grande giornata per Persimmon , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,80%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Persimmon rispetto all'...

Preme sull'acceleratore Freeport-Mcmoran : Grande giornata per Freeport-Mcmoran , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,54%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Freeport-Mcmoran mantiene forza ...

Preme sull'acceleratore Damiani : Seduta decisamente positiva per la società che produce gioielli , che tratta in rialzo del 2,33%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Damiani ...

Banche - alta tensione sull'audizione dell'ex ad Unicredit Ghizzoni. Veto del Pd - Preme il M5S : ANSA Quella di Ghizzoni fa parte dell'ultima serie di audizioni fra cui il governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco, il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, visto che incombe lo scioglimento ...