Prelievo forzato di ovuli | processo Antinori | il legale dell' infermiera | Va

Severino Antinori - chiesti 9 anni per il ginecologo : “Prelievo forzato di 8 ovuli” : La Procura di Milano ha chiesto la condanna a 9 anni di carcere per Severino Antinori, il ginecologo tra gli imputati per il prelievo forzato di otto ovuli a un’infermiera spagnola avvenuto nell’aprile 2016 alla clinica Matris. I pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti hanno chiesto che non vengano riconosciute le attenuanti generiche al medico “per il suo ruolo preminente nella vicenda e perché è protagonista di gravi reati” ...