Polizia all' in store di Sfera Ebbasta | panico tra i fan | risse ed inseguimento

“Torno a casa e uccido mia moglie”/ Milano - parole choc all'ospedale San Paolo : medici chiamano la Polizia : “Torno a casa e uccido mia moglie”, parole choc all'ospedale San Paolo di Milano. medici chiamano la polizia, la donna denuncia il marito e lo fa arrestare per maltrattamenti(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 19:16:00 GMT)

La Polizia di Stato avverte : la truffa delle chiamate dall’estero è molto diffusa : Con un post sulla pagina Facebook Una vita da social, lo staff della Polizia di Stato è tornata ad occuparsi di una truffa molto diffusa e che colpisce tanti utenti mobile, avendo come protagonista principale il cellulare. Ecco come difendersi e cosa fare se si è vittime del raggiro L'articolo La Polizia di Stato avverte: la truffa delle chiamate dall’estero è molto diffusa è Stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Allarme della Polizia. Basta una chiamata per prosciugarti il credito Video : Tra le varie '#truffe' che esistono nel mondo delle telecomunicazioni ce n'è una che probabilmente è la più efficace e fastidiosa, ovvero quella della richiamata. Al giorno d'oggi il mondo è sempre più globalizzato e, specialmente gli italiani, hanno sempre più legami con l'estero: amici, parenti che si sono trasferiti, ecc... Dunque questa tecnica di raggiro ha acquisito nuovo vigore ed è tornata più facilmente a prosciugare il credito ...

Marilou Danley - la compagna dell’autore della strage di ottobre a Las Vegas - non è più indagata dalla Polizia : La polizia di Las Vegas ha annunciato che Marilou Danley, la compagna di Stephen Paddock, l’autore della strage avvenuta a ottobre in cui morirono 58 persone, non è più sotto indagine e non sarà accusata di nessun reato in relazione alla The post Marilou Danley, la compagna dell’autore della strage di ottobre a Las Vegas, non è più indagata dalla polizia appeared first on Il Post.

Isola dei famosi 2018 - giallo in Honduras : una concorrente fermata dalla Polizia - la Marcuzzi trema : Il primo scoop sulla nuova edizione dell' Isola dei famosi 2018 , che partirà lunedì 22 gennaio su Canale 5, lo fa il settimanale Spy che, attraverso i suoi profili social, svela che il reality ...

Giallo all'Isola dei Famosi - Paola di Benedetto bloccata dalla Polizia messicana : Soltanto ieri si parlava di una particolare amicizia tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto, ora, ancora prima che l'Isola dei Famosi prenda il via, proprio quest'ultima è la protagonista di un piccolo Giallo.Paola Di Benedetto, conosciuta al grande pubblico per essere stata Madre Natura a Ciao Darwin, non ha raggiunto l'Honduras insieme agli altri naufraghi. A rivelarlo è il settimanale Spy tramite i suoi profili social ...

Caos all'Isola dei Famosi - la Polizia messicana blocca un naufrago : Il primo scoop sulla nuova edizione dell'”Isola dei Famosi”, che partirà lunedì 22 gennaio su Canale 5 lo fa il...

La Polizia Locale scova fabbrica di articoli contraffatti. Sigilli alla villa : A seguito di lunghe indagini, appostamenti, pedinamenti, visione di telecamere, questa mattina, la Direzione Sicurezza Urbana della Polizia Locale, guidata dal Dott. Lorenzo Botta, è intervenuta in una villa a Via Augusto Graziani, nel quartiere Aurelio, già oggetto di sequestro di merce contraffatta. Gli agenti dei gruppi speciali GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e Spe […] L'articolo La Polizia Locale scova fabbrica di articoli ...

Si sente male in auto - salvato dalla Polizia Locale : Roma. Si sente male in auto, salvato dalla Polizia Locale. In piena crisi respiratoria, gli agenti lo rintracciano e gli salvano la vita. E’ accaduto... L'articolo Si sente male in auto, salvato dalla Polizia Locale su Roma Daily News.

Metro Milano - vandali in azione a Natale e Befana identificati dalla Polizia : In alcuni VIDEO l'azione di una quarantina di giovani, molti minorenni, che hanno provocato danni per migliaia di euro nelle stazioni e sui treni

La Polizia di Spagna e Portogallo ha sequestrato 745 chilogrammi di cocaina - nascosta dentro una partita di ananas : La polizia del Portogallo e la polizia della Spagna hanno sequestrato centinaia di chilogrammi di cocaina, nascosti all’interno di ananas freschi, usati da un’organizzazione criminale per trasportare sostanze stupefacenti dal Sudamerica all’Europa. Il sequestro è stato effettuato nell’ambito di un’indagine The post La polizia di Spagna e Portogallo ha sequestrato 745 chilogrammi di cocaina, nascosta dentro una partita di ananas appeared first on ...

Baby gang - due minori denunciati dalla Polizia di Napoli - : Gli inquirenti ritengono i due coinvolti nell'aggressione di domenica 14 gennaio a un 16enne dei Quartieri Spagnoli. Secondo il racconto del giovane, i membri del branco l'avrebbero prima insultato e ...

Parigi - sniffa coca dal tetto di un'auto della Polizia davanti alla caserma : Di tutti i posti per sniffare cocaina, ha scelto decisamente quello meno indicato. Un 38enne Parigino è stato infatti sorpreso dalla polizia mentre sniffava la polvere bianca dal tetto di un'auto di servizio parcheggiata proprio di fronte a uno dei tanti commissariati della capitale francese.Come riporta la stampa transalpina, gli agenti non potevano credere ai propri occhi quando hanno visto un uomo che si arrampicava sul tetto di una ...

Ex finanziere trovato morto vicino alla sua auto con ferita alla testa : la Polizia indaga per omicidio : di Marco Cusumano, Giovanni Del Giaccio Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina al Lido di Latina, tra Capoportiere e Rio Martino. Si tratta di Alberto Liberti, nato nel 1953, ex ...