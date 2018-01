Politica - elezioni 4 marzo 2018 : ecco '20 punti per una vita di qualità' del M5S : In vista delle elezioni che si terranno il 4 marzo 2018, molti partiti hanno cominciato a cambiare volto e ad esporre le proprie promesse elettorali. Non mancano anche le promesse assurde ed esagerate che i politici si divertono a spiattellare nella speranza di conquistare qualche italiano solo per avere un voto in più. Gli argomenti più comuni vanno dall’abolizione del canone RAI alla revisione della Legge Fornero, dalle tasse universitarie al ...

Elezioni 2018 - il circo osceno della Politica per un popolo imbecille : Il 3 gennaio 2018 ho condiviso l’articolo di Alfiero Grandi, pubblicato il giorno prima sul Fatto Quotidiano «Non votiamo chi è contro la carta» che è un criterio saggio, anche se ambiguo perché molti di quelli che hanno votato «pro» Carta, di fatto hanno votato «contro» il governo Renzi che aveva promesso, spergiurando sia lui che la sua dea ispiratrice, l’Etruria dei Boschi, di ritirarsi a vita privata. Ovunque vada e con chiunque parli, trovo ...

La Marcia delle donne sta cambiando anche la Politica. Obiettivo : le elezioni di Midterm : Questo fine settimana cade l’anniversario del giuramento del presidente Donald Trump. Ma non sarà questo l’evento celebrativo. Negli Stati Uniti e nel mondo centinaia di migliaia di attivisti ricorderanno l’anniversario della Marcia delle donne del gennaio 2017, la più grande manifestazione di dissenso nei confronti del nuovo presidente alla quale parteciparono più di due milioni di donne nel mondo. Quest’anno si Marcia non più nelle ...

Elezioni - Salvini : “Bongiorno candidata. Non è riciclata della Politica”. E lei : “Vaccini? Condivido posizione Salvini” : “Giulia Bongiorno si candida come capolista della Lega in diversi territori del Paese”. Lo annuncia Matteo Salvini presentandosi in conferenza stampa a Montecitorio con l’avvocato penalista, protagonista delle campagne contro la violenza sulle donne e che difese, tra gli altri, Giulio Andreotti. La Bongiorno è stata già deputata dal 2008 al 2013, quando ricoprì l’incarico di presidente della commissione Giustizia della Camera, eletta nelle file ...

Elezioni Figc - corsa a 3 per il successore di Tavecchio : candidati Tommasi - Sibilia e Gravina. E l’ombra della Politica sul voto : La corsa è ufficialmente iniziata: due settimane di lotta senza esclusione di colpi, tra manovre ed alleanze. Una gara a chi la spara più grossa e a chi promette di più. Non sono le Elezioni Politiche, solo quelle della Figc: il 29 gennaio il calcio italiano dovrà scegliere il successore di Carlo Tavecchio, l’uomo a cui affidare il compito della ricostruzione dopo lo storico flop della mancata qualificazione ai mondiali. Nessuna rivoluzione, ...

Elezioni : Corrao (M5S) - Berlusconi? Un fallito Politicamente : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - "Sentire parlare ancora Berlusconi, dopo tutti i danni che ha fatto all'Italia, non so se fa più ridere o piangere. Il fatto che lui sia ancora il leader del centrodestra, così come Renzi del centrosinistra, è emblematico della situazione in cui si trova il nostro Paes

Financial Times : "Per Luigi Di Maio le elezioni sono un test di credibilità. Ma rimangono le incertezze sulla linea Politica" : "Il leader del Movimento cinque stelle" Luigi Di Maio "affronta un test di credibilità in vista delle elezioni" del 4 marzo, titola il Financial Times, in un servizio a firma di James Politi, con un richiamo in prima pagina, e sviluppato con ampio spazio a pagina 3 del quotidiano.Se il leader del Movimento 5 stelle diventerà presidente del consiglio, "dovrà decidere se andare avanti con alcune delle politiche più ...

Ignazio Marino : 'Sentenza Politica sotto elezioni - queste accuse sono un'assurdità' : Esce dall'aula di tribunale senza rilasciare dichiarazioni. Cammina a passo svelto e alle cinque di pomeriggio abbandona piazzale Clodio e si barrica nello studio del suo avvocato a Prati, per mettere ...

Elezioni - Feltri avverte Paragone : “Lui ha cambiato parrocchia - noi no. Se vuole rimanere a Libero non si occupi di Politica” : “Dovrà occuparsi di altro se vuole restare a Libero e candidarsi per i 5stelle. Che scriva di calcio o di televisione ma non di politica“. Lo ha detto Vittorio Feltri direttore di Libero commentando negli studi della trasmissione Siamo italiani (condotta da Roberto Poletti) la notizia della candidatura di Gianluigi Paragone, suo giornalista, per il Movimento cinque stelle. “Io quando lo assunsi – dice Feltri – era ...

Elezioni - Beatrice Lorenzin presenta simbolo : 'Noi vaccino contro incapacità e Politica alla Cetto Laqualunque' : Un fiore 'petaloso, una peonia disegnata da un bimbo che me l'ha regalata, che non è una margherita, giallo come il sole per dare il senso della rinascita che si basa su crescita, speranza e futuro' e ...

CATTOLICI & ELEZIONI/ Davide Prosperi (Fraternità Cl) : in Politica servono testimoni per cogliere veri bisogni : CATTOLICI in politica: Davide Prosperi (vice presidente Fraternità Cl): "in politica servono testimoni, nuovi sostegni alla famiglia e alla scuola". L'intervento verso le ELEZIONI 2018(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:51:00 GMT)

TABACCI SALVA EMMA BONINO DAL ROSATELLUM/ Elezioni 2018 - la lunga parabola Politica di Tabacci : Bruno Tabacci "SALVA" EMMA BONINO dai regolamenti del ROSATELLUM: Elezioni 2018, "simbolo Centro Democratico alla lista +Europa", i cattolici ex Dc SALVAno così i Radicali(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 23:22:00 GMT)

Prima delle elezioni - la grande fuga dalla Politica : Lui ha già dichiarato che continuerà a fare politica da non parlamentare. In questo momento avrebbe potuto candidarsi ma senza la certezza di essere eletto. Inviso ai berlusconiani e tollerato con ...

Elezioni - Alfano : "Non mi ricandido. Ma non lascio la Politica" : "Non lascio la politica ma non guiderò io il partito, si può fare politica anche fuori dal palazzo, c'è una vita fuori dal palazzo e io me ne riprendo un pezzo", aggiunge.