PlayStation annuncia le scarpe ufficiali in collaborazione con il cestista Paul George

Una risposta agli Amiibo di Nintendo? Annunciati i Totaku dedicati ai personaggi PlayStation : Nintendo ha indubbiamente fatto centro con gli Amiibo attirando l'interesse di milioni di giocatori ed ex giocatori interessati alle statuine dedicate ai personaggi storici delle IP della grande N. A quanto pare anche il mondo PlayStation riceverà delle statuine dedicate ad alcuni personaggi particolarmente importanti per le piattaforme Sony.Come sottolineato da DualShockers, parlare di veri e propri Amiibo sarebbe, tuttavia, indubbiamente ...

Annunciato One Piece Grand Cruise per PlayStation VR : Con One Piece Grand Cruise, la prima esperienza VR di One Piece che sarà disponibile in esclusiva su PlayStation VR nel 2018, i giocatori potranno diventare una nuova recluta della leggendaria Ciurma di Cappello di Paglia. Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di annunciare lo sviluppo di questa nuova esperienza in collaborazione con Spike Chunsoft Studios.In One Piece Grand Cruise, i giocatori dovranno salpare sulla famosa nave Thousand ...

Injustice 2 : annunciata la versione di prova gratuita per i giocatori PlayStation 4 e Xbox One : Dopo aver visto in azione Atom, il nuovo combattente di Injustice 2, ecco che arriva un'ottima notizia per tutti coloro che ancora devono mettere mano al titolo di NetherRealm Studios.Infatti, oggi Warner Bros. Interactive Entertainment e DC Entertainment hanno annunciato la prova gratuita del loro Injustice 2. Dal 14 dicembre fino al 18 dicembre 2017 i giocatori potranno scaricare la versione di prova gratuita di Injustice 2 su PlayStation 4 e ...

Annunciato One Piece World Seeker per PlayStation 4 - Xbox One e PC : Per i fan di One Piece, si prospetta davvero un anno straordinario con gli amati pirati che celebrano il 20° anniversario del manga. Bandai Namco Entertainment Europe ha infatti Annunciato che One Piece World Seeker sarà disponibile nel 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC, come parte dei grandi progetti per celebrare questo importante anniversario di One Piece.Svelato in precedenza con il nome in codice di DAWN, One Piece World Seeker è il ...