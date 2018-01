Più di 30 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store 22-23 Gennaio

Rapporto Oxfam : sempre Più divario tra paperoni e poverissimi : Roma, (askanews) - Una piccola élite con enormi fortune a fronte di centinaia di milioni di persone che lottano per la sopravvivenza con salari da fame. Sono sempre più estreme le disuguaglianze ...

Più di 30 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana : Ci sono 31 tra app e giochi in offerta sul Play Store. E 18 saranno i contenuti disponibili gratuitamente. Esiste un modo migliore per iniziare la settimana?

UNIVERSITÀ - I GIOVANI ITALIANI SONO I Più INSODDISFATTI AL MONDO : APPAGATI SOLO 6 STUDENTI SU 10 : UNIVERSITÀ di Macerata Paese che vai, insoddisfazione che trovi. Se, come dice un popolare proverbio, tutto il MONDO è paese, lo stesso non si può dire per il livello di benessere degli STUDENTI , che cambia considerevolmente a diverse longitudini. E, come spesso accade, l' Italia si configura triste fanalino ...

Rapporto Oxfam - 42 ricconi possiedono Più di 3 - 7 miliardi di persone : "Un miliardario ogni due giorni non è sintomo di un'economia fiorente se a pagarne il prezzo sono le fasce più povere e vulnerabili dell'umanità", afferma la presidente di Oxfam Italia, Maurizia ...

Rapporto Oxfam - 42 ricconi possiedono Più di 3 - 7 miliardi di persone : Ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri. Quarantadue ricconi possiedono più di 3,7 miliardi di persone. Il divario cresce, nel mondo e anche in Italia. L'1% più ricco della popolazione mondiale continua a possedere quando il restante 99%. Ma si arricchisce sempre di più: l'82% dell'incremento di ricchezza netta registrato nel mondo tra marzo 2016 e marzo 2017 è andato in tasca a questi ...

Oxfam - rapporto -choc sulla diseguaglianza nel mondo : "L'1% Più ricco possiede Più del restante 99%" : Dal rapporto emerge inoltre che i 2/3 della ricchezza dei piu' facoltosi miliardi del mondo non e' frutto del loro lavoro ma e' ereditato o e' frutto di rendita monopolistica ovvero il risultato di rapporti clientelari. E questo e' ancora piu' significativo se si considera che nel 2016 erano 40 milioni le persone schiavizzate nel mercato del lavoro, tra cui 4 milioni di bambini

La forbice tra ricchi e poveri è sempre Più larga. Un rapporto : In America Latina l'economia informale vale il 40% del Pil regionale. In Paesi come Benin, Tanzania, Zambia e Sudan fino al 90% della forza lavoro è occupata nell'economia informale. Su scala globale,...

La funzione Più sottovalutata degli iPhone è nascosta nell'app orologio : So di non essere l'unico a questo mondo ad avere questa abitudine, a volte decido di addormentarmi con in sottofondo la mia musica preferita che mi accompagna dolcemente tra le braccia di Morfeo. Il ...

WhatsApp su quali telefoni non funziona Più : Come mai WhatsApp non funziona ? Avete un vecchio telefono e vi siete accorti che WhatsApp non funziona più Ecco perchè WhatsApp non funziona più su alcuni telefoni.

Huawei è il brand di dispositivi mobile Più apprezzato in Cina : Huawei è in questo momento il marchio di smartphone più importante in Cina. L'azienda si è appena aggiudicata un premio che ne fa sostanzialmente il brand di dispositivi mobile più consigliato dai e tra i consumatori in Cina. Il premio si basa sul punteggio del sondaggio C-NPS (China Net Promoter Score).

Più vicini gli adesivi su WhatsApp con aggiornamento 2.18.18 : con gli emoticon differenza netta : Tanta attesa per gli adesivi/sticker su WhatsApp con il prossimo aggiornamento? Gli emoticon, le tanto utilizzate faccine dell'applicazione di messaggistica, da sole non bastano per comunicare emozioni, stati d'animo e per dare quel tocco originale a qualsiasi tipo di chat e di gruppo? Un nuovo update pensato per la versione Android in beta ci segnala che il cambiamento, alla fin fine, non è così lontano e tanto più, ci indica una sostanziale ...

Tra gli iceberg - nel cuore della Maremma o negli Onsen giapponesi : al 'Kilimangiaro' le piscine naturali gratuite Più belle del mondo : La penultima classificata, nota grazie ai tanti siti che la considerano una delle terme più belle del mondo, è invece italiana: vicinissima a Grosseto in Toscana, ma raggiungibile con meno di due ore ...

Samsung Cloud da febbraio non supporterà Più le app di terze parti e Sony ha disattivato my Xperia : La maggior parte degli utenti Samsung nel momento in cui procede alla configurazione di un nuovo smartphone del produttore coreano sfrutta il servizio di backup Samsung Cloud. Così come già anticipato, a breve le cose cambieranno, in quanto dal prossimo mese non supporterà più le applicazioni di terze parti

Vecchi iPhone sempre Più lenti - dopo le accuse la Apple annuncia un aggiornamento per il ripristino delle prestazioni : dopo l'avvio delle indagini avviate dalla giustizia francese nei confronti del colosso Apple, accusata - dopo le ammissioni fatte dallo stesso colosso di Cupertino che ha ammesso di aver rallentato le ...