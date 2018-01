Pioggia di polemiche contro Alberto Angela

Universiadi in Campania : 30 milioni già impegnati - con una Pioggia di affidamenti diretti. Scoppiano le polemiche : Incarichi, gare, "determine", "impegni di spesa". Sarebbero trenta i milioni già destinati alle Universiadi in Campania , per Napoli 2019 , l'Olimpiade Universitaria che coinvolgerà circa 10mila ...