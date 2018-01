Peugeot 3008 DKR Maxi | la dominatrice della Dakar

Dakar 2018 La scheda tecnica della Peugeot 3008DKR Maxi : L'obiettivo ricercato dagli ingegneri di Peugeot SPORT era : aumentare la stabilità e migliorare la dinamica del veicolo. MOTORE Tipo V6 bi-turbo Diesel Cilindrata 2.993 cc Numero di valvole 24 ...

Peugeot<br> - Al Motor Show 208 Black Line Edition e 3008 Crossway : Si chiude un anno felice, per la Peugeot, che nel 2017 ha vinto il premio Auto dellAnno con la 3008 e il decimo titolo costruttori nel campionato italiano rally. Per celebrare questi successi, al Motor Show 2017 la Casa francese ha esposto i modelli che rappresentano, complessivamente, il 90% delle consegne sul nostro mercato: la 208, la 308 recentemente ristilizzata e la gamma delle Suv, ma non solo.Due speciali per Bologna. La 208 (33 mila ...

Peugeot 3008 - Una settimana con la BlueHDi 120 [Day 5] - VIDEO : Prima crossover a vincere il premio Auto dellanno, per il 2017, la Peugeot 3008 mostra una forte personalità e grande versatilità, garantita da dimensioni da familiare compatta (445 centimetri), spazio abbondante e un ambiente insieme originale e innovativo. Tra le caratteristiche esclusive del marchio, si ritrova li-Cockpit, cioè il cruscotto rialzato al di sopra del volantino, tagliato in orizzontale in alto e in basso. La crossover Peugeot ...