Pericolo valanghe Valle d' Aosta | slavina vicino Oyace Nessuna vittima

Pericolo valanghe in Valle d'Aosta : evacuazioni a Champoluc : In riferimento alla situazione di alto rischio valanghe il sindaco di Ayas ha disposto l'evacuazione della parte vecchia della frazione di Champoluc. L'8 gennaio scorso i residenti evacuati nella zona erano stati una trentina. Il sindaco ha disposto inoltre la chiusura della strada Champlan-Champoluc.

Maltempo Trentino Alto Adige - Pericolo valanghe elevato : Val Senales isolata - fino 3 metri di neve : La parte alta della Val Senales è isolata a causa del pericolo valanghe: strada chiusa tra Vernago e Maso Corto, dove si trovano gli impianti di risalita e gran parte degli alberghi. Bloccati negli hotel alcune centinaia di turisti. Si rilevano in alcuni punti fino a 3 metri di accumulo. In Alto Adige, lungo la cresta di confine, il pericolo valanghe è al momento “forte” (grado 4 di 5), ed in alcune zone del vicino Tirolo è ...

Val Senales isolata - fino 3 metri di neve. Pericolo valanghe sulle Alpi : Le abbondanti nevicate delle ultime ore stanno creando alcuni disagi in Valle d'Aosta e in Alto Adige. Una valanga è caduta all'altezza del comune di Oyace (Aosta) , nella zona del Grand Combin. "E' ...

Maltempo - chiusa strada per Cervinia : Pericolo valanghe : Dalle 17 di oggi la strada per Cervinia sarà chiusa per pericolo valanghe. La decisione del commissario del Comune di Valtournenche.

Maltempo Alto Adige : forte Pericolo valanghe : Nelle scorse ore ha ripreso a nevicare in Alto Adige, tanto da rendere ancora più complessa, se non critica, la situazione valanghe: lungo la cresta di confine, dove il pericolo valanghe attualmente è forte (grado 4 di 50) sono attesi altri 30-40 cm di neve. Le corsie dell’autostrada del Brennero tra Bressanone e il valico sono parzialmente innevate. La strada statale per passo Resia è chiusa a San Valentino per pericolo valanghe. Chiuse ...

Pericolo valanghe : decisa la chiusura di Foscagno e Gallo : Passo del Foscagno e del Gallo chiusi per Pericolo valanghe. Sono le conseguenze della nevicata e del maltempo del fine settimana a Livigno e in Alta Valle. La statale 301 del Foscagno è chiusa da ...

Pericolo valanghe : allerta in Lombardia - chiusa strada per Cervinia - : Neve, forti venti e rischi di slavine: si segnalano disagi e tratti interrotti in Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Alto Adige

Maltempo - Pericolo valanghe : chiusa strada per Cervinia : A causa del pericolo valanghe dalle 17 viene chiusa al traffico la strada regionale della Valtournenche che porta a Cervinia. Lo ha deciso il commissario del Comune di Valtournenche. Sempre a seguito ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : Pericolo valanghe da moderato a debole : “Sulle Alpi pericolo valanghe 2 (moderato) per accumuli da vento in quota. Sopra i 1900-2000 m in particolare nelle esposizioni settentrionali è possibile localmente il distacco di lastroni in genere con forte sovraccarico“: lo rileva il bollettino valanghe del Friuli Venezia Giulia. “Sui pendii molto ripidi, in prossimità di creste e forcelle, non si esclude che il distacco possa ancora avvenire al passaggio del singolo ...

Allerta valanghe : Pericolo moderato in Alto Adige : Il pericolo valanghe in Alto Adige e’ diminuito a moderato (grado 2) in tutte le zone. Il principale problema e’ costituito da strati deboli persistenti. Generalmente in tutto l’Alto Adige il manto nevoso presenta un’evidente debolezza basale e un moderato fino a buon consolidamento verso la superficie. Questo significa attivita’ valanghiva spontanea quasi nulla, valanghe provocate generalmente solo con forte ...

Valanghe : in calo il Pericolo in Alto Adige : Il pericolo Valanghe in Alto Adige, spiega la Provincia di Bolzano nel consueto bollettino, “cambia tra MARCATO GRADO 3 e MODERATO GRADO 2 a secondo delle zone. Il principale problema è costituito da strati deboli persistenti. Generalmente in tutto l’Alto Adige il manto nevoso presenta una evidente debolezza basale e un moderato fino a buon consolidamento verso la superficie. Questo significa attività valanghiva spontanea molto ...

Previsioni meteo - arriva il gelo dalla Russia. Pericolo valanghe - ecco dove : Roma, 13 gennaio 2018 - L'inverno freddo e piovoso sta per fare il suo ritorno dopo un weekend di tregua. In questo fine settimana infatti - come annunciato dalle Previsioni meteo del Centro Epson ...

Allerta valanghe : Pericolo marcato (grado 3) in Trentino : pericolo di valanghe marcato (di grado 3 in una scala da 1 a 5) in Trentino oltre i 2.200 metri di quota. La valutazione e’ di MeteoTrentino, il servizio meteorologico provinciale. Nelle zone boschive e in quelle maggiormente soleggiate il manto e’ perlopiu’ consolidato e per provocare eventuali piccoli o medi distacchi di valanghe a lastroni e’ in genere necessario un forte sovraccarico. Oltre il limite del bosco e ...

Maltempo - cessato il Pericolo valanghe : riapre la sp235 a Rochemolles : riapre al traffico la strada provinciale 235 di Rochemolles, chiusa nei giorni scorsi per una slavina caduta dopo le abbondanti nevicate. Lo ha deciso la Citta' metropolitana di Torino, acquisito il parere favorevole della Commissione locale valanghe delle Comunita' montane Alta Valle di Susa.