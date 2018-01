Perequazione Pensioni | la sentenza n 250 2017 legittima la riduzione dell’assegno

Perequazione Pensioni : alcune riflessioni sulla sentenza n. 250/2017 : Poche sentenze hanno suscitato un dibattito così ampio e dai toni spesso polemici come la recente decisione del 25 ottobre 2017 , n. 250, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità del blocco parziale (e in alcuni casi totale) della Perequazione automatica delle pensioni di importo complessivamente superiore a tre volte il trattamento minimo Inps nel biennio 2012-2013, quale disposto dal D.L. n. 65/2015, convertito ...

Riforma pensioni/ In arrivo il conguaglio di Perequazione del 2015 (ultime notizie) : Riforma pensioni novità, oggi 22 dicembre. In arrivo il conguaglio di perequazione del 2015 . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 11:06:00 GMT)

Pensioni : ultimissime ad oggi 6 dicembre su Perequazione e reversibilità Video : Nel 2018 le #Pensioni beneficeranno degli aumenti dovuti al ripristino della #perequazione, quel meccanismo di cui tanto si è discusso negli anni precedenti e che non fa altro se non adeguare l'assegno previdenziale all'inflazione [Video]. Intanto, il pacchetto Pensioni del Governo nei prossimi giorni dovra' superare l'esame della Camera, dopo aver ottenuto il via libera la settimana scorsa dal parte del Senato. Non si escludono ritocchi in fase ...