Perché astenuti e indecisi potrebbero essere la chiave per vincere le prossime elezioni

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Foto: Andy Cropy/flickr Le tre coalizioni che si affronteranno alledel 4 marzo 2018 – Centro-destra, Movimento 5 stelle e Centro-sinistra –, hanno un gruppo in particolare da tenere sott’occhio. Persone forse in grado di spostare l’equilibrio in una direzione o nell’altra: ovvero. Quando abbiamo una coalizione in grande vantaggio sulle altre, difficilmente chi non è ancora sicuro della propria scelta o chi pensa di astenersi può avere grandi effetti sul quadro complessivo. In questo caso, però, almeno stando ai sondaggi non sembra che andrà così. Come abbiamo raccontato, al momento c’è grande incertezza. Gli scenari più probabili sono rappresentati o da un governo di larghe intese composto per esempio da Partito democratico, Forza Italia e altri, oppure da una vittoria della coalizione di centro-destra di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli ...