Pensioni | Legge Fornero e Quota 100 | Salvini fa dietrofront?

: #elezioni #4marzo #politiche Giuste le proposte della #Lega per la cancellazione della legge #Fornero sulle… - NicolaBecce : #elezioni #4marzo #politiche Giuste le proposte della #Lega per la cancellazione della legge #Fornero sulle… - mottagiuseppe1 : RT @ale_dibattista: Vogliamo applicare la Legge Fornero anche alle pensioni dei parlamentari. Così, forse, la aboliranno anche ai cittadini… - carspagn : Voterò per tutti. Non avremo più tasse, niente legge Fornero, potremo sfondare il deficit, avremo pensioni aumentat… - nJ7fjfZ0VLdtlLZ : @ForzaNuova ADESSO BISOGNA PENSARE AD AUMENTARE GLI STIPENDI AGLI STATALI E AI LAVORATORI ITALIANI E LA PENSIONE AI… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 22 gennaio 2018) #, news oggi 22 gennaio 2018: #ha intenzione di cambiare idea riguardo la100 e la? I dubbi si sono sollevati durante la tissima puntata Dalla Vostra Parte, andata in onda lo scorso 17 gennaio e che ha visto ospite. Tanti i temi trattati, in primis quello riguardante la questione immigrazione e le possibili soluzioni da attuare qualora il suo partito andasse al Governo. In to, si è parlato della situazione previdenziale, altro tema caldo e dibattuto tra gli italiani in questo periodo di propaganda politica.fa il punto della situazione Chesia contro lanon è una novita' VIDEO. Eppure, è importante sottolineare come nella puntata di Dalla vostra parte siano emersi dettagli in merito forse non ancora chiariti. Matteoha ribadito la sua volonta' di abolire lain questione ...