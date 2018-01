Elezioni. Pd Corciano : al via i tavoli di lavoro dell'unione comunale. Importante stimolare il confronto e il dibattito nel territorio : Previsto infine per il giorno 8 febbraio, l'arrivo a Corciano del Vice Ministro dell'economia e finanze Enrico Morando per illustrare in un incontro pubblico i contenuti della recente legge di ...