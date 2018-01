Parlamentarie 5 stelle | tutti esclusi i candidati iblei | tranne Marialucia Lorefice

'Parlamentarie' a Cinque Stelle : pubblicati i nomi dei candidati per il Fvg : E' stata pubblicata alle 21 la lista dei 300 candidati alle elezioni Politiche del 2018 dei Cinque Stelle. A livello nazionale i nomi più conosciuti sono quelli del comandante Gregorio De Falco (...

Le “Parlamentarie” del Movimento 5 Stelle sono state molto agitate : La votazione per scegliere i candidati al Parlamento del M5S è finita ieri tra problemi, ritardi, candidati spariti e attivisti candidati a loro insaputa The post Le “parlamentarie” del Movimento 5 Stelle sono state molto agitate appeared first on Il Post.

Luigi Di Maio : "Alle Parlamentarie dei 5 stelle 10mila candidati" : Sono stati 10 mila gli aspiranti parlamentari che si sono autocandidati alla selezione del Movimento 5 stelle. Il dato definitivo lo fornisce Luigi Di Maio a Radio 24 dove ha fatto il punto sulle parlamentarie.Di Maio nega che il sistema di voto sia andato in tilt: "Non è vero! Ogni volta che facciamo le parlamentarie leggo sui giornali di caos ma non leggo mai delle tessere comprate dai partiti". "Noi stiamo facendo una selezione ferrea ...

Secondo giorno di Parlamentarie del MoVimento 5 Stelle : di MoVimento 5 Stelle Anche oggi si può votare su Rousseau dalle ore 10 alle ore 21 per le Parlamentarie del MoVimento 5 Stelle per le prossime elezioni politiche. Ieri c'è stata grande partecipazione e ringraziamo tutti coloro che hanno votato. Nel caso si creasse, per la grande partecipazione, l'effetto di coda virtuale ai seggi nelle ultime ore che potrebbe causare difficoltà ad accedere al sito, la scadenza sarà prorogata e sarà possibile ...

Iniziano le #Parlamentarie del MoVimento 5 Stelle : buon voto a tutti! : di MoVimento 5 Stelle Iniziano le parlamentarie del MoVimento 5 Stelle! Mentre tutti i partiti decidono nelle segrete stanze chi mettere nelle liste bloccate che si sono approvati con il Rosatellum, noi utilizziamo un metodo democratico e all'avanguardia in tutto il mondo: la votazione online e diretta da parte dei nostri iscritti. Tutti i candidati che troverete nelle liste hanno accettato il nostro Statuto e il nostro Codice Etico, che ...

Domani 16 gennaio iniziano le #Parlamentarie del MoVimento 5 Stelle : di MoVimento 5 Stelle Domani martedì 16 gennaio e mercoledì 17 gennaio dalle ore 10 alle ore 21 si terranno le consultazioni online su Rousseau per le parlamentarie del MoVimento 5 Stelle. Nel caso si creasse, per la grande partecipazione, l'effetto di coda virtuale ai seggi nelle ultime ore che potrebbe causare difficoltà ad accedere al sito, la scadenza sarà prorogata e sarà possibile votare fino alle 14 di giovedì 18 gennaio. In ogni ...

"Non mi candido più - resterò una Iena". Giarrusso si ritira dalle Parlamentarie del Movimento 5 Stelle : La Iena Dino Giarrusso si ritira dalle parlamentarie del Movimento 5 Stelle. È lui stesso ad annunciarlo con un post sulla sua bacheca facebook. "Credo che servire il proprio paese sia bellissimo, e per questa ragione ho valutato molto seriamente la proposta di candidarmi al Parlamento. Dopo giorni di riflessione, però, sono giunto alla conclusione che la cosa più utile che io possa fare - oggi - sia continuare a fare il mio ...

Parlamentarie - chi sono i volti famosi che si candideranno con il Movimento 5 Stelle : Per la prima volta il Movimento 5 Stelle apre ai non iscritti. E compaiono tanti nomi noti, dal capitano de Falco al giornalista Emilio Carelli

Ecco i volti civici del Movimento 5 Stelle post svolta. Ma i vertici provano a tenere le carte coperte fino al giorno delle Parlamentarie : La svolta post movimentista, l'apertura alla cosiddetta società civile, per ora ha il volto di Gianluigi Paragone ed Emilio Carelli. Due giornalisti ai quali sono state aperte le porte del blog, pur non essendo iscritti, per presentare la propria candidatura alle parlamentarie che serviranno a scegliere i candidati alle elezioni politiche del 2018. Insieme a loro, tra i volti nuovi, in Emilia Romagna, c'è quello di Marco Montanari, ...

Pd e Cinquestelle rinunciano a primarie e Parlamentarie per lo stesso motivo? : Qualcuno legge nel cambio di paradigma nel rapporto tra partiti ed elettori anche una volontà di recuperare un ruolo di guida da parte della politica, che in questi anni ha ceduto spesso la sua ...