Pallavolo femminile | la Bartoccini Gioiellerie perde 3-1 contro Cuneo

VOLLEY " I risultati di Pallavolo del Campionato di Serie B2 - C e D Femminile e C - D Maschile : ... Novarclean VOLLEY 24, Scuola Pallavolo Biellese U21 21, Casa della gomma San Paolo 16, Rabino sport Valchisone U21 13, Reba VOLLEY 11, Erresse Pavic 9, Bistrot 2mila8 Domodossola 8, Pallavolo Alba 5,...

Pallavolo - Serie A2 Femminile - il Club Italia CRAI muove la classifica a Collegno : La cronaca: Il Club Italia CRAI si presenta a Collegno senza Bulovic, ancora alle prese con l'influenza. Al posto dell'infortunata Enweonwu c'è Omoruyi; per il resto il sestetto è quello delle ultime ...

# Pallavolo A1 femminile " Le Pantere vincono - ma lasciano un punto alle Farfalle : In ogni caso, alla fine applausi per tutte le protagoniste di una stupenda serata di sport. Brillante al solito la prestazione di Bartsch (23 punti), ben accompagnata da Diouf (spesso decisiva con 19 ...

Pallavolo-Serie A2 femminile : il Club Italia Crai impegnato in trasferta con il LPM Bam Mondovì : La partita avrà inizio alle ore 17 e sarà trasmessa in diretta streaming. Il Club Italia Crai arriva all'appuntamento di domenica in buono stato di forma: finalmente libera da impegni ...