Pagati per non lavorare : stipendio da 1200 euro senza far nulla : Pagati per non lavorare. Sembra una barzelletta ma non lo è. Tutto ciò accade in Puglia, dove alcuni ex dipendenti della Provincia, 85 ex poliziotti provinciali per la precisione, passano anche 8 ore al giorno alla scrivania senza fare assolutamente nulla e percepiscono un normalissimo stipendio. La vicenda ha del surreale se si pensa che gli 85 “fortunati”, nonostante tutto, si sentono stressati e sono dovuti ricorrere alle cure dello ...

Il Blockchain diventa hot : Pagati per guardare porno? : In tutto questo, il bitcoin, la valuta più celebre nel mondo delle altcoin, ha registrato un crollo del 35% nella sola ultima settimana, crollo che porta a -50% il saldo mensile delle quotazioni; nel ...

Wsj : 'Pagati 130mila dollari a una ex pornostar per il suo silenzio su Trump' : Il legale di Donald Trump, Michael Cohen, avrebbe pagato 130mila dollari per comprare il silenzio dell'ex pornostar Stephanie Clifford nell'ottobre del 2016, un mese prima delle elezioni. Lo riporta ...

Volley - l’Argentina boicotta la Nations League? I giocatori non sono stati Pagati - rischio sciopero : La Nazionale Argentina di Volley maschile sarebbe in procinto di scioperare in massa nei confronti della propria Federazione. Come riporta la testata Voley Plus, non sarebbero state mantenute le promesse riguardo ai premi in denaro previsti per la World League 2017 e dunque alcuni big starebbero pensando di non rispondere alle convocazioni per la prossima Nations League che precederà il Mondiale nel nostro Paese. La FeVA ha informato i ...

StraPagati e incontentabili - operai tedeschi in sciopero. "Vogliamo lavorare 28 ore" : Berlino, 9 gennaio 2018 - A oltre cento giorni dal voto (24 settembre), la Germania non ha ancora un governo. Non era mai accaduto. E se falliranno le trattative per una nuova Grosse Koalition , si ...

Fiat - la lettera a Mattarella degli operai Pagati per stare a casa : “Noi discriminati” : Pubblichiamo la lettera consegnata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Domenico Mignano, Marco Cusano, Antonio Montella, Massimo Napolitano, Roberto Fabbricatore, i cinque operai della Fiat, ora Fca, pagati dall’azienda ogni mese da quando il Tribunale, a settembre 2016, ha dichiarato illegittimo il loro licenziamento. L’azienda di Sergio Marchionne, però, non li hai mai reintegrati sul posto di lavoro. Caro ...

"Vogliamo tornare in fabbrica" - la storia dei 5 operai Pagati dalla Fiat per stare a casa : "pagati per stare a casa" . Questa è la situazione in cui sono costretti cinque metalmeccanici della Fiat che percepiscono lo stipendio pieno senza effettuare neppure un'ora di lavoro. "Una situazione ...

Falsi certificati inglese B2 per concorso INPS : pugno duro per chi li ha Pagati a caro prezzo (video Striscia)? : La storia dei Falsi certificati d'inglese livello B2 validi per la partecipazione al concorso INPS si infittisce: al centro di una vera e propria indagine giornalistica del TG satirico Striscia La Notizia, c'è la pratica (pure abbastanza diffusa) di vendere letteralmente questi attestati anche a chi la lingua d'oltremanica davvero la conosce poco o per nulla, con un escamotage che è una vera e propria truffa. Sulle polemiche intorno alla ...

L'ex poliziotto : "Il boss pentito parlò dei soldi Pagati da Berlusconi per proteggere i ripetitori Tv". Falcone prese un appunto : Un appunto di Giovanni Falcone in cui si parla di Berlusconi. La vicenda viene riportata da Repubblica che parla di Maurizio Ortolan, ispettore oggi in pensione della Polizia ed allora agente di ...

Pagati 1 euro all'ora e al lavoro per 15 ore 7 giorni su 7 : due arresti nel catanese : In azienda zootecnica, in manette i due fratelli titolari. Cinque romeni erano impiegati in nero, senza copertura sanitaria e previdenziale, per oltre 15 ore al giorno. Erano ospitati in un tugurio di pochi metri quadri, con un solo bagno posizionato vicino a una delle stalle

Belgrado - croati Pagati per creare scontri nel derby Partiza-Stella Rossa : Vi sarebbero almeno sei croati tra le 26 persone arrestate finora a Belgrado nell'ambito delle indagini sui gravi incidenti di mercoledì sera allo stadio durante il derby Partizan-Stella Rossa, le ...

Insegnanti di potenziamento : Pagati per non lavorare? : Siamo di fronte all’ennesima pecca della Buona Scuola. Proprio la legge 107/2015 ha creato infatti una nuova categoria: gli Insegnanti di potenziamento. Il ruolo di questi Insegnanti consisterebbe nell’andare ad aggiungersi agli Insegnanti curriculari, arricchendo e appunto potenziando l’offerta formativa degli alunni e quindi il loro bagaglio di competenze. L’inquadramento di questa nuova tipologia però ...

Lega Nord - la sindaca di Cascina Ceccardi : “E’ giusto che i medici calabresi siano Pagati meno perché sono meno bravi” : Vuole togliere “Nord” dal simbolo della Lega, fa campagna elettorale da anni tra Puglia, Campania e Sicilia, ha messo il cappello sulla vittoria di Nello Musumeci, sul partito nazionalista anziché Nordista ha litigato di brutto con Umberto Bossi. Ma la campagna di Matteo Salvini al Sud rischia di finire maluccio se le tesi del Carroccio sono quelle della sindaca di Cascina, Comune medio-piccolo della provincia di Pisa, simbolo dello ...