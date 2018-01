P-value nella ricerca | quasi 100 scienziati hanno trascorso 2 mesi per definirlo

Banche venete - cosa non torna nella difesa di Consob secondo Milena Gabanelli : "Cosa ne sa la gente del price/book value?" : Non si può derubricare il caso delle Banche venete, con centinaia di famiglie che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita, come un increscioso incidente di vigilanza. Le parole che Consob e Bankitalia hanno pronunciato in Commissione Banche non convincono Milena Gabanelli, che in un articolo sul Corriere della Sera, punta il dito soprattutto sull'Authority di Borsa."Banca d'Italia ha dato informazioni a Consob, Consob non aveva ...