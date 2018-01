P a | contratto era Millenials guarda a donne e famiglia

Rinnovo contratto Statali - via libera del Governo : Via libera del Governo Gentiloni al Rinnovo del contratto dei dipendenti Statali. Venerdì scorso l’Esecutivo ha espresso parere favorevole sull’intesa tra l’Aran e i sindacati. Per essere definitivo il Rinnovo dovrà ricevere l’ok da parte della Corte dei Conti sui costi, atteso entro circa 15 giorni. A quel punto Aran e sindacati potranno rimettersi al tavolo per la firma definitiva del Rinnovo. Ricordiamo che il Rinnovo ...

contratto statali - via libera del Cdm : 12.05 Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'intesa sul rinnovo contrattuale degli statali (comparto funzioni centrali) firmato il 23 dicembre tra Aran e sindacati. La riunione è ancora in corso. Arrivano così, dopo un blocco di otto anni, gli aumenti contrattuali per i 250.000 dipendenti di ministeri, Inps, Inail e agenzie fiscali.

