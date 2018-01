: Opel Crossland X svolta Opel grazie alle energie Transalpine del Gruppo PSA - MaurizioMurgia : Opel Crossland X svolta Opel grazie alle energie Transalpine del Gruppo PSA - MaurizioMurgia : Opel Crossland X svolta Opel grazie alle energie Transalpine del Gruppo PSA - evyna : Opel Crossland X svolta Opel grazie alle energie Transalpine del Gruppo PSA - - GazzettaEmilia : #OPEL #Crossland -Una compatta, essenziale e piena di sorprese. E' "Crossland X" la crossover di Opel che in... - paola_trotta : RT @silvioderossi: Opel #Crossland X: scopriamo con @stylologyit il Crossover moderno e versatile -

Leggi la notizia su laragnatelanews

(Di lunedì 22 gennaio 2018) LaX è una piccola crossover ddimensioni compatte, ma con un abitacolo spazioso. Pur non essendo una monovolume, è l’erede dellaMeriva, ed è la prima automobile nata dopo l’acquisto del marchioda parte delPSA. Come gli altri modelli del marchio, anche laX è equipaggiata con il sistema onStar che – tra i vari servizi – chiama in automatico i soccorsi in caso di incidente.X: primo modello figlio della sinergia franco-tedesca avviata con l’entrata d ellanelPSA. Una vettura che sotto l’aspetto commerciale va a posizionarsi subito sotto la Mokka. Avrebbe dovuto sostituire commercialmente la defunta Meriva, ma di fatto è un modello ddifferenti ambizioni (a tal riguardo c’è anche la bellissima Grandland X) e dalla quale si scosta completamente dal punto di vista estetico. La ...