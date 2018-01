' Non è musica | le basi sono fatte a PC' | i lettori di Repubblica odiano il rap

Quanto è brutta! Dice Cecchi Paone pensando di Non avere il microfono aperto Video : Oggi a #Domenica Live, tissimo programma Mediaset condotto da Barbara D'Urso, è di scena la presunta figlia del genio Salvador Dalì e il presunto nipote dell'amato Vittorio De Sica. La prima a fare il suo ingresso nel salotto di Barbara D'Urso è la spagnola Pilar Abel. La donna da un po' di anni combatte una battaglia a suon di carte bollate per essere riconosciuta come figlia del maggiore pittore contemporaneo Salvador Dalì. Mentre la signora ...

Concorso VFP1 2018 - ecco cosa c'è da sapere per Non farsi cogliere impreparati Video : Il 2018 è stato da molti battezzato come l'anno dei concorsi. [Video] Vari, infatti, sono i #Concorsi Pubblici attesi nel corso dei prossimi mesi. Uno dei bandi annuali più attesi, tuttavia, è gia' stato pubblicato; facciamo ovviamente riferimento a quello di Reclutamento #VFP1 dell'Esercito. Attraverso quello che viene definito un vero e proprio maxi bando, verranno infatti selezionati circa 8000 volontari in ferma prefissata di un anno, ...

Isola Dei Famosi : ecco quale naufrago Non è atterrato in Honduras Video : Lunedì 22 gennaio 2018 andra' in onda la prima puntata della nuova edizione dell'#Isola dei Famosi. Da poche ore i naufraghi sono partiti per atterrare in Honduras e #Stefano De Martino, nuovo inviato del format, ha pubblicato le prime foto del posto. I concorrenti che avranno modo di mettersi alla prova, sfidare le condizioni climatiche e la combattere la fame sono: Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez; Eva Henger, madre dell'ex ...

Una goliardata la sculacciata alla collega - per il giudice Non c'è reato Video : Quella irrefrenabile tentazione di mollare una #sculacciata alla collega d’ufficio, anche a costo di finire in Tribunale, è arrivata in queste ore agli onori della cronaca grazie ad una sentenza, che, se non promuove e non incoraggia molto la bischerata, di certo ne farebbe una pratica persino goliardica, a talune condizioni. La sculacciata, infatti, ha trovato il suo giudice. L’ha trovato a #vicenza, citta' evidentemente più goliardica di ...

Napoli - missione in Spagna per un forte attaccante : Non è Deulofeu Video : Siamo ormai entrati nella fase più bollente della sessione invernale di #Calciomercato e il Napoli, come tutte le altre societa' del nostro campionato, è a lavoro per cercare di rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. L'obiettivo è ormai noto a tutti: lo scudetto. Ma per raggiungerlo è necessario non avere assolutamente la coperta corta ed è necessario avere ricambi di grande valore, perché se la prima parte di stagione è ...

'Il M5S è pericolosissimo - Non è un partito - ma una setta' Video : Il #M5S è più pericoloso dei comunisti del '94 ha dichiarato Berlusconi ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, programma di Canale 5. L'ex Cavaliere ha affermato di sentire come mai prima l'urgenza di dover intervenire nelle prossime elezioni politiche di marzo [Video]: vent'anni fa, ha spiegato l'ex premier, si è volontariamente e radicalmente opposto alla vittoria della sinistra e grazie alla nascita di #Forza Italia, il nostro Paese riuscì ...

Pensioni - Ape volontaria : ecco perché Non è ancora partita Video : La settimana che si sta per concludere ha portato degli aggiornamenti sull'#ape volontaria, la misura studiata dal governo per consentire a tutti i lavoratori pubblici, privati e autonomi, di accedere alla pensione anticipata a 3 anni e 7 mesi dal raggiungimento dell'eta' pensionabile, con un minimo di contributi pari a 20 anni. Il decreto attuativo firmato da Paolo Gentiloni nel recente passato non è sufficiente a far decollare il ...

Ciclismo - Tosatto sul caso Froome : ‘Il Ventolin Non è cosa nuova’ Video : Sceso dalla bicicletta al termine della stagione 2016, #Matteo Tosatto è presto rientrato nel grande #Ciclismo. L’ex corridore veneto ha iniziato a lavorare per il Team Sky durante la scorsa stagione, salendo sull’ammiraglia dello squadrone britannico come secondo direttore sportivo. Quest’anno a Tosatto è stato affidato un ruolo molto importante, al fianco di Chris Froome [Video] in tutto il percorso di avvicinamento al Giro d’Italia. Questo ...

Sacrificio d'amore Non è stato sospeso per flop : svelato il vero motivo Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulle fiction italiane, che ha appena visto Anna Safroncik chiudere ogni speranza ad una possibile quinta stagione [Video]de Le tre rose di Eva. Dalle ultime novita' si apprende che gli attori hanno svelato i veri motivi della chiusura anticipata di #Sacrificio d'amore. Sacrificio d'amore cancellato per ascolti flop? Ecco la verita' Brutte notizie per la fiction in costume [Video] con ...

Arrestati a Dubai gli inviati di 'Non è l'arena' - stavano cercando Tulliani Video : Del caso si sta attualmente occupando la Farnesina, quello che sappiamo però è che l'inviato speciale Daniele Bonistalli del programma televisivo 'Non è l'arena' è stato interrogato dalla polizia di Dubai in carcere; passaporto e telefono sequestrati. Mi stanno inseguendo La chiamata alla polizia locale è partita dal telefono della fidanzata di Tulliani, Federica Papadia, Correte, polizia, ci sono due stalker che mi pertano, io in Italia sono ...

Renzi : 'Partita aperta - il centrodestra Non è avanti' Video : centrodestra in vantaggio? [Video] Non credo, anche perché è avanti nei sondaggi, ma il maggioritario vale solo per un terzo. Pertanto è in minoranza. #Matteo Renzi si trova in totale disaccordo nei confronti di chi indica la coalizione di centrodestra come possibile vincitrice delle #Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Gli ultimi sondaggi, in effetti, danno l'intera coalizione composta da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e quarto polo con ...

Contratto Statali : Forze dell’Ordine - Scuola e Sanità - il rinnovo Non è facile Video : Norme anti precari, contro gli abusi e regole severe per contrastare il fenomeno dell’assenteismo ma anche e soprattutto adeguamento degli stipendi alla sentenza della Consulta e quindi all’inflazione. Il nuovo Contratto dei lavoratori Statali è ormai pronto, in attesa che la parte finanziaria del documento venga vidimata dalla Ragioneria dello Stato e dalla Corte dei Conti. I sindacati hanno raggiunto l’intesa con l’Aran, l’agenzia che ...

Inter - Spalletti attacca : 'Chi Non regge la pressione è meglio che vada via' Video : Come può fare l’#Inter ad uscire dalla serie di sconfitte che sta inanellando? Per Luciano #Spalletti bisogna ripartire da quello che si è fatto [Video] prima di questo dicembre, dalle cose eccezionali viste ad inizio campionato. Ricominciare dalla consapevolezza di essere una squadra forte che ha gia' in sé le soluzioni per reagire ad un momento negativo. Si capisce che il tecnico di Certaldo in questi giorni ha fatto soprattutto lo psicologo, ...

Stilista impiccata a Milano : Non è suicidio - la Procura indaga per omicidio Video : Punto e a capo, ripartono le indagini sulla morte della Stilista 37enne Carlotta Benusiglio, trovata impiccata con una sciarpa, ad un albero di un parchetto in piazza Napoli a Milano, il 31 maggio 2016. Nelle mire del Pubblico Ministero Gianfranco Gallo c'è il fidanzato di Carlotta, Marco Venturi, 41 anni che ora è indagato per omicidio volontario aggravato, dopo esserlo stato per istigazione al suicidio. Eppure dopo sei mesi di indagini, la ...