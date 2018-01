Non è stato riattivato il mandato di arresto europeo per l’ex presidente catalano Carles

Serie A - Hellas contestato e in ritiro. Pecchia Non si dimette - ma è in bilico : arrivata un'altra sconfitta per l' Hellas Verona , la 13in questo campionato. Stavolta, però, lo scivolone nello scontro diretto in casa e contro il Crotone (0-3) ha innescato la rabbia dei tifosi ...

Regione. Paita e Lunardon (Pd) attaccano : "Grazie ai soldi dello stato arrivano i nuovi treni - ma Toti Non investe" : Raffaella Paita, capogruppo Pd in Regione Liguria, e Giovanni Lunardon, consigliere Pd in Regione Liguria, intervengono con un comunicato sugli aumenti tariffari del biglietto del treno e la scomparsa ...

Foggia-Pescara : arrestato 39enne - era tra i facinorosi Nonostante il Daspo di cinque anni : Approfondimenti I violenti ci riprovano, polizia sventa l'assalto agli ultra ospiti: l'altra faccia di Foggia-Pescara 20 gennaio 2018 Foggia sciupone, pali ed errori sotto porta: al Pescara basta un ...

Baby gang - De Luca : lo Stato sanzioni chi Non rispetta le regole : Napoli , 20 gen. (askanews) Rispetto alle violenze perpetrate dalle cosiddette 'Baby gang', Vincenzo De Luca è convinto che non bisogni 'marginalizzare niente'. Certo, sottolinea a margine di una ...

Spogliarellista candidato del M5S/ Costantino Strapmen : "E' stato un gioco - di politica Non ne capisco tanto" : Spogliarellista candidato del M5S: chi è Costantino Strapmen, il puglierse devoto di Padre Pio e che ha fatto indignare gli esclusi, nomi storici della politica.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 20:04:00 GMT)

Lucas Peracchi / Il matrimonio con Silvia Corrias è finito e lei confessa : "Non c'è stato tradimento" : Lucas Peracchi ha annunciato la fine del suo matrimonio con Silvia Corrias durante l'intervista a Casa Signorini. Gli verrà ora concessa una seconda possibilità a Uomini e donne?(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 15:45:00 GMT)

PordeNone. Perseguita la ex e viene arrestato : Pordenone. Perseguita la ex e viene arrestato – Nonostante il divieto di avvicinamento, ha continuato a Perseguitare la ex telefonandole e minacciandola. Un 25enne di... L'articolo Pordenone. Perseguita la ex e viene arrestato su Roma Daily News.

Alessandra Amoroso - è morto l’amato cane : ‘Abbiamo lottato tanto - ma Non è bastato’ : Un duro colpo per Alessandra Amoroso. La cantante salentina lanciata da Amici piange sui social la scomparsa del suo cane Buddy, un fedele amico che negli anni anche i fan dell’artista avevano imparato a conoscere, come scrive lei stessa: Chi mi conosce sa di per certo che non è mio solito postare cose riguardanti il mio privato, lamentele, discussioni o cose del genere… ma penso, in cuor mio, che questa notizia riguarda anche un ...

"Ho provato a uccidermi due volte. Non so cosa mi sia successo". Le parole dell'insegnante arrestato per atti sessuali : "Non posso andare avanti così. Ho provato a uccidermi due volte". Parla dal carcere di Regina Coeli Massimo De Angelis, professore dell'Istituto Massimo di Roma, arrestato per atti sessuali con una studentessa quindicenne. L'insegnante, come riporta il Messaggero è scosso, pieno di vergogna e timore che gli altri detenuti possano ucciderlo, per punirlo della sua condotta, di quei rapporti avuti con una minorenne.La relazione ...

Dj Fabo - Pm : 'Noi pubblici ministeri rappresentiamo lo Stato - Non siamo gli avvocati dell'accusa come in altri ordinamenti. E lo Stato è ... : Anzi lo ha addirittura ritardato cercando di coinvolgerlo nella sua lotta politica per tentare di dargli una nuova prospettiva di vita'. 'Noi pubblici ministeri rappresentiamo lo Stato, non siamo gli ...

Rifiuti Roma - Raggi : "Il maiale postato da Meloni è dei Casamonica". La proprietaria : "Non fa male a nessuno" : La foto del suino, postata su Facebook dalla leader di Fratelli d'Italia mentre rovista tra i Rifiuti, aveva rinfocolato la polemica sui Rifiuti nella...

Higuain a C'è Posta per Te - Gonzalo Non nasconde la sua commozione : 'orgoglioso di essere stato la sorpresa di Luigi' : Mi riempie di orgoglio sapere che il programma sia stato visto da tanta gente anche nel mondo, perché in fondo tutti abbiamo famiglia e sentimenti. Ancora molte grazie a tutti. Auguro a tutti un buon ...

Roma - insegnante arrestato per abusi su alunna. Gli studenti del Liceo Massimo : “Ci hanno detto di Non parlare” : Gli studenti e i genitori dei ragazzi del Liceo Massimo a Roma rispondono alle domande dei giornalisti sull’arresto di un professore per abusi su una minore. A far scattare le indagini è stata la denuncia dei genitori della ragazza che – dopo aver letto alcuni messaggi sul suo telefonino – insospettiti dallo strano comportamento a scuola e nei loro confronti, sono arrivati a scoprire quanto stava accadendo. L’istituto ...

"Non è un mostro - quella sa fare bene l'attrice". Parla la compagna del prof del Liceo Massimo arrestato per abusi sessuali : L'accusa è molto pesante. Il professore Massimo De Angelis era riuscito a "plasmare la volontà" della sua giovane alunna, di 15 anni, "con accattivante astuzia", dopo settimane di "corteggiamento spinto". L'aveva convinta ad appartarsi con lui durante le lezioni di recupero, aveva ottenuto "baci, palpeggiamenti, rapporti orali", fino a consumare con la minorenne "un rapporto completo". Tutto nelle aule dell'Istituto Massimiliano ...