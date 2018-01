No Corte suprema a arresto Puigdemont

: La corte suprema spagnola ha deciso di non chiedere alla Danimarca l'arresto di Puigdemont :-) - Simo_Fiore : La corte suprema spagnola ha deciso di non chiedere alla Danimarca l'arresto di Puigdemont :-) - sosutenti_net : Pubblichiamo la sentenza resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite N° 898 del16/01/2018 sulla problematica dei c. d.… - ANSA_med : Procura Spagna chiede arresto Puigdemont a Copenaghen - Richiesta di riattivare mandato cattura europeo a Corte sup… - cristianavellut : Già partita la richiesta alla Corte Suprema. Il giudice adesso deve decidere se fare la figuraccia di farsi fare... - cristianavellut : Già partita la richiesta alla Corte Suprema. Il giudice adesso deve decidere se fare la figuraccia di farsi fare un… -

Laspagnola ha respinto la richiesta della Procura generale per spiccare un mandato d'europeo contro l'ex presidente della Generalitat. La richiesta era scattata dopo chestamane aveva lasciato il Belgio per due giorni in Danimarca. Ragionevole la richiesta della Procura, ma ci sono sfumature che portano alla conclusione che un ordine di quel tipo debba essere rinviato, si legge nella sentenza della.(Di lunedì 22 gennaio 2018)