Nmc Health sale verso 3 423 | 3 centesimi di sterlina GBX

Su di giri Nmc Health : Brilla Nmc Health , che passa di mano con un aumento del 2,31%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nmc Health evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE ...

Nmc Health in forte calo : Ribasso scomposto per Nmc Health , che esibisce una perdita secca del 2,45% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Nmc Health è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale ...

Sviluppi positivi per Nmc Health : Seduta decisamente positiva per Nmc Health , che tratta in rialzo del 2,64%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Nmc Health mantiene forza relativa ...

Mette il turbo Nmc Health : Vigoroso rialzo per Nmc Health , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,63%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto ...

Scivola in fondo al mercato Nmc Health : Aggressivo ribasso per Nmc Health , che passa di mano in perdita del 4,31%. Lo scenario su base settimanale di Nmc Health rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . ...

Nmc Health : giornata nera in Borsa : Si muove in profondo rosso Nmc Health , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,05% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento ...

Londra : senza freni Nmc Health : Brillante rialzo per Nmc Health , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,54%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...