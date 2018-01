Neve e valanghe | a Cervinia divieto di transito ai veicoli | “ci aspettiamo che scenda

Val Senales isolata - fino 3 metri di Neve. Pericolo valanghe sulle Alpi : Le abbondanti nevicate delle ultime ore stanno creando alcuni disagi in Valle d'Aosta e in Alto Adige. Una valanga è caduta all'altezza del comune di Oyace (Aosta) , nella zona del Grand Combin. "E' ...

Maltempo Piemonte : torna la Neve sulle montagne - allerta valanghe : torna il Maltempo sul Piemonte, con forte vento e nevicate sulle Alpi nordoccidentali. Cielo in prevalenza poco nuvoloso sul resto della regione, secondo le previsioni dell’Arpa, con condizioni di foehn nelle ore notturne. Le nevicate, deboli o moderate, saranno a partire dai 700-800 metri. Previsto anche un brusco calo delle temperature, con venti forti in quota, anche nella giornata di domenica e nubi in estensione sulla pianura. Rischio ...

Neve e rischio valanghe in calo : weekend record in Piemonte : weekend da record sulle montagne piemontesi. Con il ritorno del bel tempo dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi, con oltre 2 metri di Neve fresca su Alpi Cozie Nord e Alpi Gaie, migliaia di turisti sono attesi nelle localita’ sciistiche per il primo fine settimana dopo le vacanze di Natale. Molte valanghe, di medie e grandi dimensioni, hanno gia’ raggiunto il fondovalle; il ritorno delle basse temperature hanno determinato un ...

Neve e valanghe - cosa fare per salvarsi : Prima la pioggia , poi la Neve e il vento forte : sono giorni di allerta meteo , questi di inizio 2018. La scorsa domenica una valanga si è staccata a Sestriere , in Alta Val Susa, invadendo un ...

Bufera di Neve a Zermatt - è allerta valanghe : 13mila turisti bloccati - elicotteri per evacuarli : Paura in Svizzera. Migliaia di turisti, circa 13mila, sono bloccati nella località sciistica di Zermatt, alle pendici del monte Cervino, per via delle forti nevicate di queste...

Maltempo - pioggia e Neve allerta valanghe e frane. A Roma e Palermo mai così caldo da 40 anni : Roma - La valanga che ha travolto un condominio a Sestriere resta l'immagine di una giornata di Maltempo che sta avvolgendo l'Italia e che non passerà nelle prossime 24 ore. In Piemonte una donna di ...

Maltempo - ancora pioggia e Neve : allerta valanghe. a Roma e Palermo mai così caldo da 40 anni : È la quinta perturbazione di gennaio e nelle prossime ore sosterà in molte zone del Centro-nord, per poi spostarsi al Sud. I tiepidi venti di scirocco saranno...

SLAVINA A SESTRIERE TRAVOLGE CONDOMINIO/ Valanghe in Piemonte : morta 70enne per ambulanza bloccata dalla Neve : Una SLAVINA si abbatte su un CONDOMINIO al SESTRIERE e sul Villaggio Olimpico: emergenza neve e allerta Valanghe in Piemonte e Valle d'Aosta. morta una 70enne, rischio nuovo Rigopiano(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 14:30:00 GMT)

Maltempo e Neve in Valle d’Aosta : rischio valanghe - diverse località isolate : diverse località rimangono isolate per il pericolo valanghe in Valle d’Aosta: nella regione continua a nevicare e l’allerta slavine è salita fino al livello massimo (grado 5 su una scala di 5): le aree maggiormente colpite sono le valli del Gran Paradiso (Cogne, Rhemes e Valsavarenche), Valgrisenche, Cervinia, la Valle d’Ayas e Gressoney. Chiuso per una colata di fango un tratto della SS26 ad Avise. Nelle località del fondo ...

Meteo - arriva il maltempo dopo le feste : pioggia e Neve - rischio valanghe : Una nuova ondata di maltempo sta per colpire l'Italia, dopo le giornate di tempo sereno che hanno contraddistinto gli ultimi giorni di vacanza. La bassa pressione in arrivo dalle isole Baleari, porterà pioggia e neve...

Neve e valanghe sulle Alpi : Fortissime nevicate stanno interessando da ore (previsioni meteo rispettate) le Alpi, in particolare il settore di Nord Ovest. Allerta massima, a livello 5, per il pericolo valanghe. Isolate Cervinia ...

Neve e valanghe - Cervinia è isolata : 20.42 Non smette di nevicare in Val d'Aosta. Diverse slavine nelle ultime ore hanno interrotto la strada regionale per Cervinia che è isolata. La viabilità è interrotta a tutti i mezzi in salita e in discesa a monte dell'abitato di Valtournenche. La Protezione civile invita a non stare all'aperto. In poche ore a Cervinia sono caduti quasi 2 metri di Neve e a causa del rischio valanghe le piste da sci sono state chiuse. Secondo il Comune ci ...

Cervinia sotto la Neve/ Video - maltempo e pericolo valanghe : Protezione Civile - "Non uscite di casa" : Cervinia sotto la neve, il maltempo ha colpito la località di Aosta: maltempo e pericolo valanghe, la Protezione Civile consiglia di non uscire di casa(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:12:00 GMT)

Maltempo - Valle d’Aosta in ginocchio : tanta Neve - caldo anomalo - valanghe e blackout : Maltempo in Valle d’Aosta, con tanta neve oltre i 2.000 metri di quota, caldo anomalo a Valle, forti venti e abbondanti precipitazioni. Un mix estremo che sta provocando valanghe e strade chiuse. In particolare, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, sono chiuse – riferisce la Regione Autonoma Valle d’Aosta – la strada regionale numero 28 per il Comune di Bionaz, a Valle del Comune di Oyace, a causa di una ...