Natalie Portman | A 12 anni ho dovuto gestire il terrorismo sessuale Questo ha

(Di lunedì 22 gennaio 2018) "A 12hoil".Portma si è unita alla altre star di Hollywood sul palcoscenico di Los Angeles, per la seconda edizione della Women's March. L'attrice 36enne ha raccontato del suo esordio a 12, nel film Leon, e di come le reazioni a quel film abbiano influenzato la sua carriera: per tutto il percorso lavorativo ha evitato scene troppo sensuali, per far sì che le persone non si sentissero autorizzate a parlare della sua sessualità."Avevo 12quando ho girato il mio primo film, interpretavo una ragazzina che faceva amicizia con un sicario e sperava di vendicare l'assassinio della sua famiglia", ha raccontato, "Il personaggio contemporaneamente scopre e sviluppa la sua femminilità, la sua voce e i suoi desideri. Quando ho girato il film ero molto eccitata all'idea che il mio lavoro, la mia arte, ...