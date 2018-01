Napoli | Sarri | ma chi te lo fa fare di andare in conferenza? Rovini il campo!

Napoli da scudetto prima della Juve : perché Sarri ha ragione a protestare : Onore al Napoli per avere vinto la decima trasferta su undici in campionato, con una prestazione di intelligenza, forza e qualità in casa dell'Atalanta, la bestia nerazzurra che stavolta...

Napoli - la Lega replica a Sarri e spegne la polemica : "Il calendario è ok" : Al termine di Atalanta- Napoli Sarri si è lamentato del calendario affermando che la decisione di far giocare la Juve sempre dopo il Napoli nelle prossime 9 giornate di campionato è un "errore ...

Napoli - Sarri : “La Lega Calcio ha fatto un errore mastodontico sui calendari” : Napoli , Sarri : “La Lega Calcio ha fatto un errore mastodontico sui calendari” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calcio mercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sarri – “Nelle prossime otto partite giochiamo sempre dopo la Juventus? Nel calendario la Juventus ha partite abbastanza abbordabili. Anche se per la Juve tutte le partite sono abbordabili. E questo potrebbe metterci un ...

La Serie A replica a Sarri : «Finora parità in turnazione prima/dopo tra Juve e Napoli » : La Lega di Serie A replica a Sarri e precisa: le squadre di testa creano interesse quindi difficile contemporanea. L'articolo La Serie A replica a Sarri : «Finora parità in turnazione prima / dopo tra Juve e Napoli» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - Sarri : "Concesso nulla all'Atalanta. Il mio futuro? Fra tre mesi" : L'allenatore, soddisfatto della vittoria per 1-0 a Bergamo, smonta il caso Insigne: "Litighiamo anche in allenamento"

Napoli - Sarri attacca la Lega 'In campo sempre dopo la Juve - grave errore. Insigne Tutto ok' : BERGAMO - Maurizio Sarri si gode la vittoria per 1-0 a Bergamo contro l'Atalanta , un successo importantissimo contro una formazione che ha messo spesso in difficoltà l'allenatore degli azzurri. '...