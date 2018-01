Napoli | Hamsik non vuole perder tempo | “adesso sotto col Bologna!”

Atalanta-Napoli formazioni ufficiali : Hamsik in panchina - c’è Zielinski : Sono state comunicate pochi secondi fa le formazioni ufficiali per Atalanta-Napoli, partita della 21/a giornata di Serie A che si gioca come anticipo alle ore 12:30. Confermate le indiscrezioni dell’ultim’ora che vedono Piotr Zielinski partire dal primo minuto al posto di Marek Hamsik, recuperato dall’attacco influenzale che per quasi tutta la settimana gli aveva impedito di allenarsi con il […] L'articolo Atalanta-Napoli formazioni ...

Atalanta-Napoli - le ultime dal campo : Marek Hamsik non ce la fa : Notizie sul tema Probabili formazioni Atalanta-Napoli: confermato Cornelius, Hamsik in forte dubbio Atalanta-Napoli diretta tv e live streaming, Serie A oggi 21/1 Mercato Napoli: Giuntoli cerca ...

Atalanta-Napoli - le probabili formazioni : dubbio Hamsik per Sarri : Quella di Bergamo sarà una sfida delicata per il Napoli. Gli azzurri sono obbligati a vincere per non perdere la vetta della classifica, visto che la Juve incalza ad un solo punto. Contro l’Atalanta la squadra di Sarri dovrà fare la partita e non commettere gli stessi errori che sono valsi la clamorosa eliminazione dalla […] L'articolo Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: dubbio Hamsik per Sarri proviene da ultimecalcionapoli.it.

Napoli - si ricomincia a ora di pranzo : a Bergamo serve un blitz - rebus Hamsik : Bergamo. Sul campo che resterà nella storia per la monetina di Alemao e per la rabbia di Arrigo Sacchi e di tutto il Milan di Berlusconi, il Napoli prova ad uscire dalla sosta invernale come...

Napoli; Hamsik : “L’obiettivo è lo scudetto a Napoli” : Il centrocampista parla del suo momento in un’intervista a Pravda e promette impegno per il tricolore. Marek Hamsik è stato eletto in patria come miglior calciatore slovacco ed in occasione della consegna del prestigioso riconoscimento, ha rilasciato ai media locali dichiarazioni di stima nei confronti dei tifosi che lo hanno votato: “É un grande onore ricevere questo premio. I tifosi potevano scegliere tra una lista di ...

Napoli - il dubbio è Hamsik; Sarri alza il tasso tecnico : La rifinitura mattutina ha visto in campo Marek Hamsik, tornato a lavorare ieri a Castel Volturno ma solo in palestra. Con un unico allenamento dunque nelle gambe del capitano, bisognerà capire cosa ...

Napoli - Sarri con il dubbio Hamsik : in caso di panchina spazio per Zielinski : Marek Hamsik non si è allenato negli ultimi tre giorni perché febbricitante, ma oggi è atteso a Castel Volturno perché Maurizio Sarri vuole capire, a poche ore dalla ripresa del campionato, quante ...

Verso Atalanta-Napoli - Hamsik : “Sfida importantissima - ma non so se ci sarò” : Marek Hamsik, capitano del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del portale slovacco ‘futbal.pravda’. Dopo un avvio difficile, il centrocampista è tornato ai livelli delle passate stagioni: “Sono contento di essermi messo quel periodo alle spalle. Ho ritrovato il gol, battuto il record di gol e adesso ho anche goduto di un po’ […] L'articolo Verso Atalanta-Napoli, Hamsik: “Sfida ...