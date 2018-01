Napoli | donna uccisa in strada | era pregiudicata

Tre colpi al volto : donna pregiudicato uccisa in strada a Napoli : Una donna di 54 anni, Annamaria Palmieri, è stata uccisa in un agguato ed è stata trovata riversa in via del'Alveo Artificiale nel quartiere periferico di San Giovani a Teduccio a...

Omicidio di camorra a Napoli - donna pregiudicato uccisa in strada : Omicidio di camorra a San Giovanni a Teduccio; una donna pregiudicato è stata uccisa in strada. Annamaria Palmieri, 54 anni, questo il suo nome, è stata trovata riversa con il volto a terra in via ...

Napoli - fiamme tra i vicoli del Rione Sanità : morta una donna : Domenica di morte questa mattina al Rione Sanità, nel cuore di Napoli. Alle 9 del mattino un incendio è divampato in un'abitazione al pian terreno, uno dei caratteristici...

Napoli - casa in fiamme tra i vicoli : morta una donna : di Oscar De Simone Domenica di morte questa mattina al Rione Sanità, nel cuore di Napoli. Alle 9 del mattino un incendio è divampato in un'abitazione al pian terreno, uno dei caratteristici 'bassi' ...

Incendio in un terraneo a Napoli - morta una donna - : Il rogo è divampato in un'abitazione nel popolare rione Sanità, nel centro del capoluogo campano. Sono in corso gli accertamenti per individuarne la causa, tra le ipotesi un corto circuito o una ...

Rogo in un 'basso' a Napoli - morta donna : (ANSA) - Napoli, 14 GEN - Una donna, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morta nell'incendio della sua abitazione, un terraneo nel rione Sanità a Napoli. Nella casa, uno dei caratteristici ...

Rogo in un 'basso' a Napoli - morta donna : Napoli, 14 GEN - Una donna, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morta nell'incendio della sua abitazione, un terraneo nel rione Sanità a Napoli. Nella casa, uno dei caratteristici 'bassi' ...

'Basso' in fiamme a Napoli - morta una donna : Una donna è morta nell'incendio della sua abitazione nel Rione Sanità a Napoli . Non sono ancora chiare le cause dell'incendio. Il "basso", abitazione posta a pianoterra con ingresso sulla strada, è ...

Napoli - fiamme in un "basso".Muore donna : 11.26 Una donna è morta in un incendio a Napoli, nel rione Sanità. Le fiamme si sono sviluppate in un cosiddetto "basso". Il fuoco potrebbe essere divampato a causa di un corto circuito. Tra gli abitanti della strada si è diffuso il panico, nel timore che l'incendio potesse propagarsi. Pericolo scongiurato grazie all'intervento dei Vigili del fuoco.

Napoli - fiamme tra i vicoli del Rione Sanità : morta una donna : Domenica di morte questa mattina al Rione Sanità, nel cuore di Napoli. Alle 9 del mattino un incendio è divampato in un'abitazione al pian terreno, uno dei caratteristici 'bassi' napoletani. Una donna ...

Napoli - fiamme tra i vicoli del Rione Sanità : morta una donna : Domenica di morte questa mattina al Rione Sanità, nel cuore di Napoli. Alle 9 del mattino un incendio è divampato in un'abitazione al pian terreno, uno dei caratteristici...

Napoli - donna ferita durante una stesa : trovati colpi di pistola contro edificio vicino : Tre fori di pistola sono stati trovati in un portone di via Evangelista Torricelli, 336, a Pianura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Bagnoli, che hanno repertato altri fori nel ...

Napoli. Sparatoria a Pianura : ferita una donna di 57 anni : E’ rimasta ferita di striscio una donna di 57 anni. La cinquantenne è stata colpita da un colpo d’arma da fuoco alla caviglia mentre stava parlando al telefono sul balcone della sua abitazione a Napoli, nel quartiere periferico di Pianura.…Continua a leggere →

Napoli - donna ferita da colpo vagante : 02.18 Una donna di 57 anni è stata ferita di striscio da un colpo d'arma da fuoco alla caviglia mentre parlava al telefono sul balcone della sua abitazione a Napoli, nel quartiere periferico di Pianura. Dalle prime verifiche sembra trattarsi di un proiettile di rimbalzo, forse nel corso di una "stesa", sparatoria in aria organizzata da bande rivali. Nella zona di Pianura ci sono contrasti tra gruppi criminali sulla spartizione di piazze di ...