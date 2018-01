Napoli | babygang ancora in azione | rotto il naso a un quindicenne

Napoli - babygang in metropolitana - petizione online dopo il post di una giornalista : 'Un poliziotto nei treni e sulle banchine' : Mancano poche firme per raggiungere il quorum di una petizione lanciata su Change.org dalla giornalista napoletana Paola De Simone dopo ripetute, violente aggressioni verbali e fisiche sulla linea 1 ...

Napoli - sgominata la babygang della metropolitana : denunciati altri due 15enni : Sono stati identificati altri due componenti del branco in azione domenica sera, 14 gennaio, nei pressi della stazione metropolitana Policlinico. A sferrare i colpi contro Ciro, il 16enne dei...

Napoli - il caso del ceppo ai Quartieri. La comitiva si difende : «Non siamo babygang» : «Non siamo indottrinati da nessuno e siamo contro le baby gang». Il messaggio è chiaro e a portarlo è Gennaro che abita ai Quartieri Spagnoli ed è il fratello di uno...

Emergenza babygang a Napoli - De Luca : 'I genitori paghino i danni' : Tolleranza zero è stata la parola d'ordine più ripetuta due giorni fa alla Prefettura di Napoli, al termine della riunione del Comitato nazionale di sicurezza convocato per affrontare il fenomeno ...

Emergenza babygang a Napoli - il ministro Orlando : 'Pronto a costituire pre-riformatori' : Cosa ne pensa delle babygang a Napoli? 'Bisogna approvare degli strumenti di carattere alternativo, anche di carattere correttivo, abbiamo un sistema minorile che funziona, quel che non funziona sono ...

Napoli - colpo alle babygang : denunciati due minorenni del branco della metropolitana : La polizia di Stato di Napoli ha individuato e denunciato due minori che la sera di domenica scorsa, nei pressi della stazione Policlinico della metropolitana, senza motivo, hanno insultato,...

Napoli - sassi e bottiglie contro la polizia : babygang scatenate - agenti feriti : sassi e bottiglie contro le forze dell'ordine a Napoli, momenti di tensione in diverse aree della città ed una poliziotta colpita ad un piede (ma regolarmente in servizio) per i...

Napoli - babygang scatenate : lanci di pietre contro le forze dell'ordine a piazza Mercato : Sassi e bottiglie contro le forze dell'ordine stasera a Napoli, momenti di tensione in diverse aree della città ed una poliziotta colpita ad un piede (ma regolarmente in servizio) per i falò legati ...

Napoli - la sfida della babygang : roghi a Fuorigrotta durante l'intervento dei carabinieri : Ancora babygang in azione, questa volta nel quartiere di Fuorigrotta. Dopo l'intervento dei carabinieri nell'area dei capannoni ex Atan, dov'è stato scoperto un vero deposito di materiale combustibile,...

Napoli - babygang scatenate per i fuocarazzi di Sant'Antonio : lanci di pietre contro le forze dell'ordine a piazza Mercato : Palazzi abbandonati presi d'assalto per preparare i ceppi di Sant'Antonio e dar fuoco al legname accumulato di nascosto in questi giorni. È quello che sta succedendo da qualche ora nei vicoli dei ...

