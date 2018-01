Movimento Animalista | “La giunta Raggi non tutela l’ambiente | abbattuti 40 grandi alberi”

Astici confezionati vivi ad Auchan - Movimento Animalista : “è maltrattamento animale” : Astici incellophanati ancora vivi ad Auchan, è quanto denuncia Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi del Movimento Animalista. Il fatto è avvenuto il 27 dicembre a Giugliano (Na). Il dirigente Animalista ha scritto una lettera alla catena francese di supermercati: “confezionare animali vivi non è altro che un maltrattamento, reato, previsto e punito dagli artt. 544 ter e 727 del c.p. Rispettare la dignità animale rappresenta un alto ...

Silvio Berlusconi si allea con i comunisti : i due rossi nel Movimento Animalista di Michela Vittoria Brambilla : Anche Silvio Berlusconi ha degli alleati comunisti. Già, perché nel Movimento Animalista di Michela Vittoria Brambilla entrano Andrea Ziccaro , membro del comitato centrale del Pci, e Romano ...

Il Movimento Animalista arriva a Biella. "Priorità a qualità di vita sostenibile e difesa dei più deboli" : Numeri impossibili da sottovalutare che potrebbero spingere il Movimento Animalista ad ottenere un grande consenso elettorale, a prescindere dall'area politica da cui è nato nel maggio 2017. 'Al ...

Movimento Animalista Bat - presentate le linee programmatiche : agenda per un'Italia migliore : ... quattro arresti all'alba Cronaca ven 10 novembre In azione i carabinieri con il supporto anche di un elicottero Condividi Tweet Incidente sull'Andria-Trani: coinvolti tre veicoli Cronaca lun 6 ...

Movimento Animalista - presentata 'L'Agenda per un paese migliore' : ... per favorire il lavoro femminile, per punire più severamente la violenza contro le donne, contro i minori, contro i disabili, per ridurre ragionevolmente i costi della politica. Il Movimento ...

Il Movimento Animalista si candiderà alle prossime nazionali : Genova - Nella giornata di ieri si è svolta la conferenza di presentazione del coordinamento provinciale del Movimento Animalista. Tra i presenti, oltre a Francesco Maresca coordinatore del Movimento ...

Modena - il Movimento Animalista si butta in politica : La nuova formazione sbarca in città. Silvia Pacher: 'È un gruppo trasversale, puntiamo su ambiente, sicurezza e riforme. Pronti pure per Regione e Comune'

Movimento Animalista - un'agenda per il paese e per i territori - InfoOggi.it : Crediamo fortemente nella Green economy, nella possibilità di abbinare a questo tipo di economia, con lo sviluppo sostenibile , una produzione eco-innovativa, attraverso la riduzione del prelievo di ...