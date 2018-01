: #BreakingNews Moglie suicida:accuse?Non si sa se vere - CybFeed : #BreakingNews Moglie suicida:accuse?Non si sa se vere - NotizieIN : Moglie suicida:accuse?Non si sa se vere - ilmessaggeroit : Cassino, la moglie dell'uomo suicida: «Non sappiamo ancora se le accuse fossero vere» - leggoit : Suicida dopo le accuse di abusi alla figlia, la moglie lo difende ---------- - ___xscd : RT @alexiattoni: A Cava dei Tirreni uomo uccide la moglie mentre i figli giocano in cortile. A #Cassino si suicida l'uomo accusato di abusi… -

"Sono state dette tante cose non: quello che avete detto ieri e l'altro ieri l'hanno portato a questo". Lo ha detto ladell'uomo trovato impiccato stamane, dopo le accuse di presunti abusi sulla figlia 14enne, rivolgendosi ai cronisti al Gr1. La donna in lacrime ha sostenuto di essere "tanto, tanto arrabbiata" e ha concluso: "Non si sapeva ancora se fosse vero". Era stata la figlia a raccontare degli abusi del padre in un tema. E la scuola aveva convocato la madre.(Di lunedì 22 gennaio 2018)